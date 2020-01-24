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ألفا روميو تكشف موعد رفع الستار عن سيارتها لموسم 2020

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ألفا روميو تكشف موعد رفع الستار عن سيارتها لموسم 2020
24-01-2020

حدّد فريق ألفا روميو ريسينغ موعد الظهور العلنيّ الأوّل لسيارته لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

يتّجه فريق ألفا روميو لكشف النقاب عن سيارته لموسم 2020 في بطولة العالم للفورمولا واحد في الـ 19 من فبراير/شباط المُقبل في برشلونة.

فضمن حدث يُقام على مدار يومين في الـ 18 والـ 19 من فبراير/شباط، سيكون اليوم الأوّل لاختبار نماذج لسيارة الطرقات، سيشهد اليوم الثاني زيارة لحلبة الفورمولا واحد في المدينة الإسبانية من أجل إطلاق السيارة الجديدة.

وسيكون حدث الإطلاق صبيحة اليوم الأوّل من تجارب برشلونة الأولى، حيث من المرجّح أن يتمّ الكشف عن السيارة في خطّ الحظائر قبل وقتٍ قصير من انطلاق مجريات اليوم.

وإلى جانب سائقَيها لموسم 2020، كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي، سيتواجد روبرت كوبتسا السائق الاحتياطي الجديد للفريق خلال حفل الكشف.

وقد انضم البولندي إلى ألفا روميو مع انتهاء الموسم، كما جمعته محادثات كذلك مع فريقي هاس وريسينغ بوينت بعد رحيله عن ويليامز نهاية موسم 2019 المنصرم.

وبات يعرف الفريق الآن - الذي كان سابقاً فريق ساوبر - باسم فريق "ألفا روميو ريسينغ أورلين" بعد انضمام شركة "بي.كيه.أن أورلين" راعي كوبتسا الرسميّ إلى الفريق ضمن صفقة لعدة أعوام.

وكان الفريق قد أنهى موسم 2019 بالمركز الثامن في ترتيب المصنعين، خلال ثاني موسم له تحت قيادة فريدريك فاسور.

بذلك تبقى فرق ريد بُل، وهاس وويليامز الوحيدة التي لم تُحدّد بعد موعد الكشف عن سياراتها الجديدة.

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