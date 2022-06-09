ألفا روميو تكشف عن كسوة لونية خاصة لجائزة أذربيجان الكبرى

تأتي تلك الخطوة من ألفا روميو بتعديل كسوة سيارتها "سي42" في الفورمولا واحد احتفالًا بإطلاق طراز تونالي للطرقات، سيارة الدفع الرباعي الكهربائية.

ويتضمن التعديل الجديد على كسوة سيارة الفورمولا واحد تغيير لون غطاء المحرك والجوانب إلى اللون الأخضر لنهاية الأسبوع في باكو، لتتحول الكسوة إلى لون العلم الإيطالي الثلاثي.

وضمن بيان من الفريق بخصوص ذلك، صرحّت ألفا روميو قائلة: "اللون الأخضر هو إشارة إلى اللون المستخدم في إطلاق طراز تونالي، ولكنه كذلك يعد رابطًا قويًا بهوية ألفا روميو الساعية للتحول إلى تصميم أكثر مسؤولية واستدامة، إلى جانب كونه تكريمًا للهوية الإيطالية".

سيارة جو غوانيو، ألفا روميو تصوير: ألفا روميو