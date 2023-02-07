ألفا روميو تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2023

تتميز الكسوة اللونية باللون الأحمر الملفت والأسود الكربوني مع شعار ألفا روميو، من دون الأبيض الذي كان جزءاً من ألوانها منذ انضمت إلى ساوبر كراعٍ أساسي في 2018.

وينتهي عقد ألفا روميو مع ساوبر بنهاية الموسم الحالي، قبل موسمين من تحول الفريق السويسري إلى الفريق المصنعي لـ آودي بدءاً من موسم 2026.

وستمثل الكسوة اللونية الشكل الأخير لألفا روميو في الفورمولا واحد.

وكشف الفريق عن السيارة ضمن حدث إطلاق في سويسرا صباح اليوم. بينما ستظهر السيارة الحقيقية على أرض المسار للمرة الأولى خلال يوم التصوير في برشلونة.

ومع انتقال أندرياس سيدل ليكون المدير التنفيذي الجديد لدى مجموعة ساوبر، سيقوم أليساندرو ألوني برافي المدير الإداري لدى ألفا روميو بالإشراف على عمل الفريق خلال السباقات، حيث تم ترشيحه ليكون مدير الفريق.

حيث قال الإيطالي: "بث الحياة في السيارة حدث يتطلب وقتاً طويلاً للغاية من الفريق، وهي لحظة نشعر فيها بالفخر أثناء الكشف عنها".

وأكمل: "اخترنا القيام بذلك أمام متابعينا خلف شاشات التلفاز وفي كل مكان".

وتابع: "سيارتنا نتاج أشهر طويلة من العمل، لكن اليوم يمثل بداية الرحلة. علينا مواصلة العمل الجاد مع التصميم الكامل بهدف تحقيق الأداء المطلوب على المسار".

ووصف الفريق السيارة الجديدة بأنها تطوير للسيارة السابقة. حيث تضم تعديلات واضحة في المقدمة مع علبة تروس جديدة، وكذلك نظام تعليق خلفي وتبريد جديدان، وهي النواحي التي كانت تمثل نقاط ضعف سيارة الموسم الماضي.

من جهته، قال يان مونشو المدير التقني لدى الفريق: "أنا فخور للغاية بما حققناه خلال الأشهر المنصرمة، فقد قدمنا سيارة جديدة بجهود جبارة من قبل الفريق".

وأكمل: "السيارة تمثل تطويراً لسيارة العام الماضي، وتعكس القوانين الجديدة مع تعديلات كبيرة في النواحي التي كنا بحاجة لتحسينها".

واختتم: "حان الوقت للعودة إلى المسار لنرى أداء السيارة. أنا مسرور بالعودة للسباقات وواثق من أننا سنقدم أداء أفضل".

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