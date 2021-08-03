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ألفا روميو تكشف سبب حادثة رايكونن ومازيبين في خط الحظائر خلال سباق المجر

كشف فريق ألفا روميو عن سبب الحادثة التي جمعت كيمي رايكونن ونيكيتا مازيبين ضمن خط الحظائر خلال سباق جائزة المجر الكبرى.

ألفا روميو تكشف سبب حادثة رايكونن ومازيبين في خط الحظائر خلال سباق المجر

ارتطمت سيارة رايكونن بالقسم الأمامي الأيمن لسيارة مازيبين عندما كان يخرج من وقفة الصيانة حين دخل السائقون للتبديل إلى الإطارات الملساء قبل إعادة انطلاقة السباق، وكان الضرر الناتج كبيراً لدرجة أجبر سائق هاس على الانسحاب.

وسرعان ما أعلن الحكام عن التحقيق في المسألة ليتلقى رايكونن عقوبة عشر ثوانٍ نظراً لتسريحه بشكل غير آمن من قبل الفريق، ولم يتمكن الفنلندي سوى من تحقيق المركز العاشر في السباق بعد شطب نتيجة سيباستيان فيتيل.

وأوضح جيفي بوخولار مهندس المسار لدى ألفا روميو أن مشكلة في نظام الإشارة الضوئي للفريق كان السبب وراء ما حصل.

فقال: "مع كيمي، كنا نجري وقفة الصيانة حيث دخلت جميع السيارات في وقت واحد، وتعرضنا لمشكلة في نظام الإشارة الضوئي".

وأكمل: "خرج بالتزامن مع مرور مازيبين للأسف. كانت الإشارة خضراء، من ثم حمراء من ثم خضراء، وبالنسبة له رآها خضراء، لكن كان من المفترض أن تبقى حمراء. لم يعمل النظام جيداً للأسف".

وتابع: "منذ تلك اللحظة، انتهى سباقنا. ذلك مؤسف لأننا كنا في موقع يؤهلنا المنافسة على تسجيل النقاط".

يشار إلى أن أنطونيو جيوفينازي زميل رايكونن قد تلقى بدوره عقوبة التوقف في المنصة كذلك لإسراعه أكثر من السرعة المقررة ضمن خط الحظائر، لكن الإيطالي كان آخر الواصلين بالمركز 13 في السباق.

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