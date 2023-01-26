السابق / غاسلي: النجاح في الفورمولا واحد مع ألبين سيكون طريقة مدهشة لتشريف هوبير التالي / أندريتي هو الفريق الجديد الوحيد الذي عبّر عن اهتمامه لدى "فيا"
فورمولا 1 / تجارب البحرين في مارس أخبار عاجلة

ألفا روميو تُعيّن ألوني برافي مسؤولًا عن فريقها في الفورمولا واحد

تمّ تعيين أليساندرو برافي المدير الإداري لساوبر في دور ممثّل فريق الفورمولا واحد لألفا روميو، حيث سيعمل مباشرة تحت إشراف أندرياس سيدل.

ألفا روميو تُعيّن ألوني برافي مسؤولًا عن فريقها في الفورمولا واحد

على إثر مغادرة فريدريك فاسور المدير التنفيذي لساوبر ومدير فريق ألفا روميو للفورمولا واحد نحو فيراري في ديسمبر الماضي، تعاقدت ساوبر مع سيدل المدير السابق لمكلارين ليلعب دور مديرها التنفيذي.

كما أكّدت ساوبر حينها أنّها ستفصل الدورين، وهو ما يعني مواصلتها البحث عن مديرٍ لفريقها في الفورمولا واحد الذي يعمل تحت علامة ألفا روميو.

وأعلنت ساوبر اليوم الخميس عن أنّ برافي، الذي يُعدّ المدير الإداري لمجموعة ساوبر، سيستلم دور "ممثّل الفريق" في موسم 2023. ويُعدّ ذلك دورًا مماثلًا لمدير الفريق في عطل نهاية الأسبوع.

وقال برافي: "أودّ شكر أندرياس سيدل وشركائنا على ثقتهم، وأودّ أن أكرّر التزامي لتقديم أفضل ما لديّ للإيفاء بانتظاراتهم وأمثّل الفريق بأفضل شكلٍ ممكن".

وأضاف: "إنّه لامتيازٌ أن أواصل العمل مع مجموعة الموظّفين الرائعين الذين ساعدوني على مرّ الأعوام للاندماج في مجموعة ساوبر".

وأردف: "أعي قدر العمل الذي ينتظرنا والتحديات التي نُواجهها. أدخل هذا العمل بتواضع وأعرف أنّني جزء من فريقٍ قويٍ سيُنجز المهمّة، ونؤمن بأنّ لدينا كلّ ما نحتاجه للحصول على مستقبلٍ ناجح".

المشاركات
التعليقات

غاسلي: النجاح في الفورمولا واحد مع ألبين سيكون طريقة مدهشة لتشريف هوبير

أندريتي هو الفريق الجديد الوحيد الذي عبّر عن اهتمامه لدى "فيا"

أحدث الأخبار

الدرعيّة تستعدّ لاستضافة جائزة الفورمولا إي 2023

الدرعيّة تستعدّ لاستضافة جائزة الفورمولا إي 2023

فورمولا إي

الدرعيّة تستعدّ لاستضافة جائزة الفورمولا إي 2023 الدرعيّة تستعدّ لاستضافة جائزة الفورمولا إي 2023

أندريتي هو الفريق الجديد الوحيد الذي عبّر عن اهتمامه لدى "فيا"

أندريتي هو الفريق الجديد الوحيد الذي عبّر عن اهتمامه لدى "فيا"

فورمولا 1

أندريتي هو الفريق الجديد الوحيد الذي عبّر عن اهتمامه لدى "فيا" أندريتي هو الفريق الجديد الوحيد الذي عبّر عن اهتمامه لدى "فيا"

موتو جي بي: كاي تي ام تُطلق درّاجتها الجديدة لموسم 2023

موتو جي بي: كاي تي ام تُطلق درّاجتها الجديدة لموسم 2023

موتو جي بي

موتو جي بي: كاي تي ام تُطلق درّاجتها الجديدة لموسم 2023 موتو جي بي: كاي تي ام تُطلق درّاجتها الجديدة لموسم 2023

ألفا روميو تُعيّن ألوني برافي مسؤولًا عن فريقها في الفورمولا واحد

ألفا روميو تُعيّن ألوني برافي مسؤولًا عن فريقها في الفورمولا واحد

فورمولا 1

ألفا روميو تُعيّن ألوني برافي مسؤولًا عن فريقها في الفورمولا واحد ألفا روميو تُعيّن ألوني برافي مسؤولًا عن فريقها في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.