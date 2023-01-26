ألفا روميو تُعيّن ألوني برافي مسؤولًا عن فريقها في الفورمولا واحد

على إثر مغادرة فريدريك فاسور المدير التنفيذي لساوبر ومدير فريق ألفا روميو للفورمولا واحد نحو فيراري في ديسمبر الماضي، تعاقدت ساوبر مع سيدل المدير السابق لمكلارين ليلعب دور مديرها التنفيذي.

كما أكّدت ساوبر حينها أنّها ستفصل الدورين، وهو ما يعني مواصلتها البحث عن مديرٍ لفريقها في الفورمولا واحد الذي يعمل تحت علامة ألفا روميو.

وأعلنت ساوبر اليوم الخميس عن أنّ برافي، الذي يُعدّ المدير الإداري لمجموعة ساوبر، سيستلم دور "ممثّل الفريق" في موسم 2023. ويُعدّ ذلك دورًا مماثلًا لمدير الفريق في عطل نهاية الأسبوع.

وقال برافي: "أودّ شكر أندرياس سيدل وشركائنا على ثقتهم، وأودّ أن أكرّر التزامي لتقديم أفضل ما لديّ للإيفاء بانتظاراتهم وأمثّل الفريق بأفضل شكلٍ ممكن".

وأضاف: "إنّه لامتيازٌ أن أواصل العمل مع مجموعة الموظّفين الرائعين الذين ساعدوني على مرّ الأعوام للاندماج في مجموعة ساوبر".

وأردف: "أعي قدر العمل الذي ينتظرنا والتحديات التي نُواجهها. أدخل هذا العمل بتواضع وأعرف أنّني جزء من فريقٍ قويٍ سيُنجز المهمّة، ونؤمن بأنّ لدينا كلّ ما نحتاجه للحصول على مستقبلٍ ناجح".