ألفا روميو تعمل على حلّ ضعفها مع الإطارات الليّنة في التصفيات

على إثر الأداء القويّ للفريق ضمن جائزة إسبانيا الكبرى، حيث قدّمت سيارة ألفا أداء مذهلًا في المقطع الأخير البطيء، توجّهت الحظيرة السويسريّة إلى موناكو بتوقّعات عالية.

لكنّ جولة الإمارة كانت بمثابة كارثة للفريق في ظلّ تأهّل فالتيري بوتاس وجو غوانيو في المركزين الـ 12 والـ 20 على التوالي.

وتمكّن بوتاس من الحلول تاسعًا في السباق الفوضويّ، لكنّ الفريق اعترف بأنّه اتّبع وجهة خاطئة على صعيد الإعدادات الميكانيكيّة للسيارة وكان الأوان قد فات لتصحيحها نتيجة افتقاره لوقت التجارب.

كما تواصل ضعف أداء الفريق في باكو بعد تأهّل جو وبوتاس في المركزين الـ 14 والـ 15، بالرغم من تضمّن الحلبة لعددٍ من المنعطفات البطيئة.

وقال شيفي بوخولار المسؤول عن الهندسة على الحلبة في الفريق: "واجهنا بعض المصاعب في موناكو، لكنّها كانت مختلفة".

وأضاف: "غيّرنا إعدادات السيارة ولو نظرنا إلى مستوى أداء جو، لأنّه كانت لدينا إعدادات أخرى على سيارة بوتاس، فحينها يُمكننا القول بأنّ مشاكل موناكو قد ولّت".

وعدما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن المزيد من التفاصيل بشأن معاناة الفريق على إطارات "سي5"، أجاب: "يقدر بعض منافسين على استخراج المزيد من الأداء منها في المحاولة الأولى، لكنّنا نعاني أكثر".

وأردف: "نضغط أكثر في اللفّة الثانية. نحن نعمل على ذلك، وأعتقد بأنّنا نقترب ن ذلك في القسم الثاني، لكن علينا تحقيق المزيد من التقدّم".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّنا لا نرى سببًا يمنعنا من السيطرة على المسألة في مونتريال. لكنّ مشاكل موناكو ولّت".