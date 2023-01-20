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ألفا روميو تعلن موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2023

باتت ألفا روميو أحدث فريق يعلن موعد الكشف عن سيارته الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد، حيث سيُسدل الستار عن سيارتها في 7 فبراير/شباط المُقبل.

ألفا روميو تعلن موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2023

يخطط الفريق السويسري الذي سيخوض آخر مواسمه تحت مظلة العلامة الإيطالية ألفا روميو للكشف عن سيارته سي43 في زيوريخ في 7 فبراير.

وسيتبع ذلك الإطلاق على الأرجح مباشرة يوم تصوير ترويجي في برشلونة للكشف عن أية مشاكل مبكرة قبل التجارب الرسمية الشتوية في البحرين في 23 فبراير.

وكانت ألفا روميو قد حققت تقدمًا مشجعًا العام الماضي، حيث قدم كل من فالتيري بوتاس وغوانيو جو تأديات قوية للغاية، ولا سيما في الجولات الافتتاحية.

مع ذلك، عرف الموثوقية الضعيفة طريقها إلى الفريق لتؤثر على فرصه بتسجيل نقاط أكثر ليكمل الموسم في المركز السادس ضمن بطولة الصانعين.

يُذكر أن فريدريك فاسور قد ترك منصب مدير الفريق ليقود فريق فيراري، فيما لم يتم بعد الإعلان عن بديله في الفريق السويسري، بالرُغم من الإعلان عن انتقال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين السابق ليكون المدير التنفيذي لمجموعة ساوبر.

مواعيد الإطلاق المؤكدة لسيارات 2023:

3 فبراير ريد بُل
6 فبراير ويليامز (كسوة)
7 فبراير ألفا روميو
11 فبراير ألفا تاوري (كسوة)
13 فبراير مكلارين وأستون مارتن
14 فبراير فيراري
15 فبراير مرسيدس
16 فبراير ألبين

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