ألفا روميو تُعلن فكّ شراكتها مع ساوبر بنهاية 2023
أعلن الصانع الإيطالي ألفا روميو إنهاءه لشراكته مع ساوبر في الفورمولا واحد بنهاية الموسم المقبل.
بعد ساعات قليلة من إعلان آودي عن خططها لدخول الفورمولا واحد كمصنّع محرّكات بدءًا من 2026، عبر الاستحواذ على فريق ساوبر على الأرجح، أعلنت ألفا روميو عن مغادرتها.
وبعد مدّة وجيزة من تأكيد تمديد صفقة رعايتها لساوبر لموسم 2023، حيث انطلقت الشراكة بين الطرفين منذ 2018، قالت ألفا روميو أنّها ستفكّ ارتباطها بالفريق بنهاية العام المقبل.
وجاء في بيانها: "تُعلن ألفا روميو عن أنّ شراكتها مع ساوبر موتورسبورت ستنتهي بنهاية عام 2023".
وأضاف: "أعلنت ألفا روميو عن عودتها إلى الفورمولا واحد في 2017 عبر خطّة طويلة الأمد، وأعلنت في يوليو 2022 عن قرارها مواصلة الشراكة مع ساوبر لموسم 2023 كذلك، بالنظر إلى النتائج الواعدة في النصف الأوّل من الموسم، سواءً على صعيد الأداء أو المؤشّرات التسويقيّة الإيجابيّة مع الفريق".
وأكمل: "بالنظر إلى أنّ التحوّل الاقتصادي والصناعيّ للعلامة سيتمّ تحقيقهما في 2022، ستُقيّم ألفا روميو العديد من الفرص المطروحة على الطاولة، وتُقرّر أيّها الأفضل لاستدامة استراتيجيّتها طويلة الأمد على صعيد تموضع العلامة".
وكان جون فيليب إمباراتو المدير التنفيذي لألفا روميو قد قال لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقتٍ سابقٍ من هذا العام أنّ الشراكة مع ساوبر مثّلت نجاحًا ضخمًا للصانع الإيطاليّ على صعيد تعزيز حضور العلامة وشعبيّتها.
ولا يزال من غير الواضح إن كانت تعليقات ألفا روميو حيال تقييم خيارات أخرى تشمل البقاء في الفورمولا واحد.
وقد يكون أحد خياراتها حينها الدخول في شراكة مع فريقٍ آخر. وسيكون فريق هاس الخيار البديهي بالنظر إلى استخدامه ذات محرّكات فيراري مثل ساوبر.
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