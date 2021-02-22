ألفا روميو تُطلق مقاتلتها الجديدة لموسم 2021

بعد أن أطلقت كلٌ من مكلارين وألفا تاوري سيارتَيهما الأسبوع الماضي، انضمّت ألفا روميو إليهما اليوم الإثنين عبر الكشف عن سيارتها الجديدة "سي41".

وأُقيم حدث الإطلاق في العاصمة البولنديّة وارسو وذلك في موطن الراعي الرسمي للفريق "أورلين" الذي جاء على إثر التعاقد مع روبرت كوبتسا كسائق احتياطي.

وعرفت كسوة السيارة الجديدة بعض الاختلافات عن سابقتها، بالرغم من الإبقاء على اللونين الأبيض والأحمر الأساسيّين والمتّصلين بجذور ألفا روميو، حيث تمّ قلب اللونين الأبيض والأحمر على غطاء المحرّك بالمقارنة مع كسوة العام الماضي ليُصبح الأحمر في الأسفل.

ويدخل الفريق موسم 2021 باستقرارٍ على صعيد التشكيلة في ظلّ الإبقاء على خدمات كلٍ من المخضرم كيمي رايكونن والإيطاليّ الشاب أنطونيو جيوفينازي.

وستُسجّل السيارة الجديدة دخولها الأوّل إلى الحلبة ضمن يوم تصويرٍ ترويجي يوم الجمعة على حلبة برشلونة الإسبانيّة قبل التوجّه لاحقًا إلى التجارب التحضيريّة للموسم الجديد في البحرين بين 12 و14 مارس المقبل.

وقال فريدريك فاسور مدير الفريق خلال حدث الإطلاق: "دائمًا ما يُمثّل حدث إطلاق السيارة الجديدة لحظة عاطفيّة، كونها نتاج أشهرٍ من العمل والجهود الجبارة من كلّ أفراد الفريق في المصنع وبدءٌ لمغامرة جديدة".

وأضاف: "أعتقد بأنّ فلسفة الفريق تبقى هي ذاتها، علينا القيام بعملٍ أفضل ممّا سبق. أكملنا الموسم الماضي في المركز الثامن، لذا علينا استهداف مركزٍ أفضل في 2021. ومن أجل فعل ذلك فإنّنا حاولنا تحسين جميع جوانبنا، سواءً على الحلبة أو في مصنعنا".

وأكمل: "لكلّ فريقٍ في البطولة توقّعات عالية الآن: جميع الفرق تتوقّع القيام بعملٍ جيّد في الشتاء والتواجد في مركزٍ جيّد في السباق الأوّل، لكنّ الوقت سيكون كفيلًا بكشف كلّ شيء".