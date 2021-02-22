ألفا روميو تُطلق مقاتلتها الجديدة لموسم 2021

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
29 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
51 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
71 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
85 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
99 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
106 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
120 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
127 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
141 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
155 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
183 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
190 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
197 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
211 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
218 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
225 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
239 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
246 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
254 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
270 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
282 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
291 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / ريكاردو: "وركي العريض" تسبب ببعض المشاكل خلال أخذ قياسات مقعد سيارة مكلارين التالي / ألفا روميو استعملت مفتاحي التطوير في العمل على أنف ومقدمة سيارة 2021
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألفا روميو تُطلق مقاتلتها الجديدة لموسم 2021

من قبل:

كشف فريق ألفا روميو النقاب عن مقاتلته الجديدة التي سيخوض بها غمار موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد ضمن حدثٍ في العاصمة البولنديّة وارسو.

المشاركات
التعليقات
ألفا روميو تُطلق مقاتلتها الجديدة لموسم 2021

بعد أن أطلقت كلٌ من مكلارين وألفا تاوري سيارتَيهما الأسبوع الماضي، انضمّت ألفا روميو إليهما اليوم الإثنين عبر الكشف عن سيارتها الجديدة "سي41".

وأُقيم حدث الإطلاق في العاصمة البولنديّة وارسو وذلك في موطن الراعي الرسمي للفريق "أورلين" الذي جاء على إثر التعاقد مع روبرت كوبتسا كسائق احتياطي.

وعرفت كسوة السيارة الجديدة بعض الاختلافات عن سابقتها، بالرغم من الإبقاء على اللونين الأبيض والأحمر الأساسيّين والمتّصلين بجذور ألفا روميو، حيث تمّ قلب اللونين الأبيض والأحمر على غطاء المحرّك بالمقارنة مع كسوة العام الماضي ليُصبح الأحمر في الأسفل.

ويدخل الفريق موسم 2021 باستقرارٍ على صعيد التشكيلة في ظلّ الإبقاء على خدمات كلٍ من المخضرم كيمي رايكونن والإيطاليّ الشاب أنطونيو جيوفينازي.

وستُسجّل السيارة الجديدة دخولها الأوّل إلى الحلبة ضمن يوم تصويرٍ ترويجي يوم الجمعة على حلبة برشلونة الإسبانيّة قبل التوجّه لاحقًا إلى التجارب التحضيريّة للموسم الجديد في البحرين بين 12 و14 مارس المقبل.

وقال فريدريك فاسور مدير الفريق خلال حدث الإطلاق: "دائمًا ما يُمثّل حدث إطلاق السيارة الجديدة لحظة عاطفيّة، كونها نتاج أشهرٍ من العمل والجهود الجبارة من كلّ أفراد الفريق في المصنع وبدءٌ لمغامرة جديدة".

وأضاف: "أعتقد بأنّ فلسفة الفريق تبقى هي ذاتها، علينا القيام بعملٍ أفضل ممّا سبق. أكملنا الموسم الماضي في المركز الثامن، لذا علينا استهداف مركزٍ أفضل في 2021. ومن أجل فعل ذلك فإنّنا حاولنا تحسين جميع جوانبنا، سواءً على الحلبة أو في مصنعنا".

وأكمل: "لكلّ فريقٍ في البطولة توقّعات عالية الآن: جميع الفرق تتوقّع القيام بعملٍ جيّد في الشتاء والتواجد في مركزٍ جيّد في السباق الأوّل، لكنّ الوقت سيكون كفيلًا بكشف كلّ شيء".

ألفا روميو "سي41"

ألفا روميو "سي41"
1/7

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو "سي41"

ألفا روميو "سي41"
2/7

الصورة من قبل: ألفا روميو

سيارة ألفا روميو "سي41"

سيارة ألفا روميو "سي41"
3/7

ألفا روميو "سي41"

ألفا روميو "سي41"
4/7

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو "سي41"

ألفا روميو "سي41"
5/7

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو "سي41"

ألفا روميو "سي41"
6/7

الصورة من قبل: ألفا روميو

ألفا روميو "سي41"

ألفا روميو "سي41"
7/7

الصورة من قبل: ألفا روميو

ريكاردو: "وركي العريض" تسبب ببعض المشاكل خلال أخذ قياسات مقعد سيارة مكلارين

المقال السابق

ريكاردو: "وركي العريض" تسبب ببعض المشاكل خلال أخذ قياسات مقعد سيارة مكلارين

المقال التالي

ألفا روميو استعملت مفتاحي التطوير في العمل على أنف ومقدمة سيارة 2021

ألفا روميو استعملت مفتاحي التطوير في العمل على أنف ومقدمة سيارة 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"

2
فورمولا 1

ألفا روميو تُطلق مقاتلتها الجديدة لموسم 2021

3
فورمولا إي

الفورمولا إي تضع عقوبات مالية إضافية للحد من مغادرة المصنعين للبطولة

4
فورمولا 1

الأشياء العشرة التي تميّز سيارة مكلارين الجديدة عن سابقتها

أحدث الأخبار
ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد
فورمولا 1

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"
فورمولا 1

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"

فاسور: فيراري ستستعيد "جزءًا كبيرًا" من فارق الطاقة
فورمولا 1

فاسور: فيراري ستستعيد "جزءًا كبيرًا" من فارق الطاقة

23س
ألبون: لا جدوى من "التحسّر" على خسارة مقعد ريد بُل
فورمولا 1

ألبون: لا جدوى من "التحسّر" على خسارة مقعد ريد بُل

22-02-2021
ألفا روميو استعملت مفتاحي التطوير في العمل على أنف ومقدمة سيارة 2021
فورمولا 1

ألفا روميو استعملت مفتاحي التطوير في العمل على أنف ومقدمة سيارة 2021

22-02-2021
أحدث ملفات الفيديو
ما الذي تنتظره مكلارين من موسم 2021 21:13
فورمولا 1
17-02-2021

ما الذي تنتظره مكلارين من موسم 2021

أولى طلعات ريكاردو ونوريس على متن سيارة مكلارين 2021 03:04
فورمولا 1
17-02-2021

أولى طلعات ريكاردو ونوريس على متن سيارة مكلارين 2021

أولى تجارب دانيال ريكاردو على متن سيارة مكلارين 2021 03:07
فورمولا 1
17-02-2021

أولى تجارب دانيال ريكاردو على متن سيارة مكلارين 2021

الطريق إلى 09:10
فورمولا 1
17-02-2021

الطريق إلى "دبليو12" مع جايمس: بناء سيارة فورمولا واحد جديدة

تشغيل محرك ألفا تاوري 2021 01:11
فورمولا 1
17-02-2021

تشغيل محرك ألفا تاوري 2021

مروان الوافي More from
مروان الوافي
ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"

نقل ألونسو إلى المستشفى بعد أن صدمته سيارة أثناء قيادته لدرّاجته
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نقل ألونسو إلى المستشفى بعد أن صدمته سيارة أثناء قيادته لدرّاجته

رالي مونتي كارلو: أوجييه يُحقّق الفوز الخمسين في مسيرته رالي مونتي كارلو
دبليو آر سي / تقرير القسم

رالي مونتي كارلو: أوجييه يُحقّق الفوز الخمسين في مسيرته

الأكثر شعبية اليوم

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد

فاسور: فيراري ستستعيد "جزءًا كبيرًا" من فارق الطاقة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فاسور: فيراري ستستعيد "جزءًا كبيرًا" من فارق الطاقة

الأشياء العشرة التي تميّز سيارة مكلارين الجديدة عن سابقتها
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

الأشياء العشرة التي تميّز سيارة مكلارين الجديدة عن سابقتها

"موتور1.كوم" يُقدّم ميزة لشراء السيارات عن طريق الإنترنت
أخبار السيارات أخبار السيارات / أخبار موتورسبورت.كوم

"موتور1.كوم" يُقدّم ميزة لشراء السيارات عن طريق الإنترنت

أحدث الأخبار

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"

فاسور: فيراري ستستعيد "جزءًا كبيرًا" من فارق الطاقة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فاسور: فيراري ستستعيد "جزءًا كبيرًا" من فارق الطاقة

ألبون: لا جدوى من "التحسّر" على خسارة مقعد ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبون: لا جدوى من "التحسّر" على خسارة مقعد ريد بُل

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.