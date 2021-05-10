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ألفا روميو تشرح وقفة الصيانة الكارثية لجيوفينازي في برشلونة

شرح فريق ألفا روميو أنّ وقفة الصيانة الكارثية لسائقه أنطونيو جيوفينازي في سباق جائزة إسبانيا الكبرى كانت نتيجة عطب في صمام الإطار إثر مشكلة تشغيلية في الفريق.

ألفا روميو تشرح وقفة الصيانة الكارثية لجيوفينازي في برشلونة

كان جيوفينازي أول سائق يتوجه إلى منصة الصيانة عندما دخلت سيارة الأمان مبكرًا جرّاء توقّف سيارة يوكي تسونودا على المسار وانسحابه من السباق.

مع ذلك، وبينما كان الفريق يتحضّر لوضع مجموعة جديدة من الإطارات، أدرك أحد أفراد طاقم وقفة الصيانة أن أحدها فارغ من الهواء، إذ وبعد إشارته لأحد زملائه، تمّ إلغاء وضع تلك المجموعة وأتى الفريق بمجموعة جديدة من داخل المرآب ليتم وضعها وإعادة جيوفينازي إلى المسار من جديد.

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ومن ثم خسر الإيطالي وقتًا إضافيًا باتّباعه سرعة مفروضة من "فيا" على لوحة معلوماته خلف سيارة الأمان، عوضًا عن أن يتم السماح له بالانضمام إلى السيارات، وهو ما يكون معتادًا في مثل هذه الحالات.

وقد تسبب ذلك التأخير المزدوج في خسارة جيوفينازي أيّة أفضلية كان ليكتسبها من تلك الخطوة الاستراتيجية بالتوقف، ليُكمل السباق في نهاية المطاف بالمركز الـ 15.

حيث قال تعقيبًا على ذلك: "كانت هنالك مشكلة وعجلة القيادة لديّ لم تكن تعمل خلف سيارة الأمان وكانت ما تزال هنالك أيضاً السرعة التي يجب أن ألتزم بها".

وأضاف: "لذلك عندما انطلقت من جديد مع العلم الأخضر، كنت متأخّرًا بعشر ثوانٍ. كان سباقًا سيئًا للغاية من البداية وحتى النهاية".

من جانبه، أوضح تشيفي بوجولار كبير مهندسي جانب الحلبة لدى ألفا روميو بأن مجموعة الإطارات كانت بحالة جيّدة عندما تم تفقدها قبل انطلاقة السباق.

فقال: "كانت مشكلة تشغيلية ربما عند نقل مجموعة الإطارات في مرحلة ما أثتاء تجهيز كل شيء في المرآب، وهي التي تسببت بكسر الصمام".

وأكمل: "لدينا نظام مراقبة، وكانت الأمور جيّدة عند انطلاقة السباق، لكن في مرحلة ما في المرآب سار أمر على نحوٍ خاطئ، قبل بضع لفات من وقفة الصيانة. بالطبع ذلك جانب بوسعنا تحسينه، ولا ينبغي أن يحدث ذلك مجددًا. ولكن على الأقل كان من المفترض أن نعوض ما حدث، كون سيارة الأمان كانت على الحلبة".

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وبالحديث عن مشكلة لوحة سيارة الأمان، قال بوجولار: "نتحدث مع فيا، ولا يُمكننا في الحقيقة فهم سبب مواجهتنا لتلك المشكلة. لا نعلم بعد".

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