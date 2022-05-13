ألفا روميو تسعى لخوض "نهاية أسبوع سهلة" مع التحديثات في برشلونة

اشتعلت النيران في سيارة فالتيري بوتاس في إيطاليا خلال تصفيات الجمعة، ليتغيب عن مجربات التجارب الحرة الثانية يوم السبت بينما عمل الفريق على استبدال هيكله، ومن ثمّ تعرض الفنلندي لحادثة كبيرة في ميامي في التجارب الحرة الأولى ومن جديد تغيب عن التجارب الثانية حيث لم يكن هنالك وقت لإصلاح السيارة.

وبالرُغم مما واجهه، فقد أكمل بوتاس سباق إيمولا خامسًا وكان في طريقه لذات المركز في ميامي عندما انحرف عن المسار واحتك بالحواجز ما سمح لثنائي مرسيدس بتجاوزه.

ويأمُل فاسور ألا يضطرّ الفريق في برشلونة لمواجهة إصلاحات كبيرة مرة أخرى وأن يتمكن من الحصول على وقت كاف على المسار مع حزمته الجديدة.

فقال: "أودّ لو نخوض نهاية أسبوع أكثر سهولة. جولة هادئة للغاية مع حصص جيدة".

وأضاف: "بصراحة، أعتقد بأن المنافسة قريبة للغاية إلى حد أنه لا أحد يمكنه القول بأننا في المركز الرابع، الخامس أو السادس. علينا أن نركز فقط على عملنا وأن نواصل تطوير السيارة. سنجلب تحديثًا كبيرًا في برشلونة".

وتابع: "علينا التركيز على ذلك وعلى إنتاج الأجزاء الجديدة، كون ذلك جانب مهم للغاية بالنسبة لنا الآن. عليك التركيز على نفسك فقط وليس المركز الخامس، السادس أو السابع".

وعند سؤاله عن الحزمة الجديدة، قال فاسور: "بالتأكيد الأرضية تمثّل عاملًا حاسمًا في الأداء. أعتقد بأن الجميع يعملون كثيرًا على ذلك. لكن سترون يوم الخميس أنها ليست الأرضية فقط".