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ألفا روميو تستهدف معدّل تحديث أسرع بعد التراجع في منتصف موسم 2022

تستهدف ألفا روميو بلوغ معدّل إنتاج أسرع لتحديثاتها في الفورمولا واحد هذا العام من أجل تفادي تكرار تراجعها وسط موسم 2022 بالمقارنة مع باقي فرق الوسط.

ألفا روميو تستهدف معدّل تحديث أسرع بعد التراجع في منتصف موسم 2022

بعد موسم صعب في 2021 شهد حصد الفريق لـ 13 نقطة فقط، أحرزت ألفا روميو تقدمًا مثيرًا للإعجاب في بداية الموسم الماضي مع ضمها لفالتيري بوتاس، ما ساعد في تأسيس الفريق ليتواجد بانتظام ضمن مراكز النقاط.

واستفادت ألفا روميو من كونها الفريق الوحيد الذي اقترب من الوزن الأدنى لسيارته، ما سمح لها بتسجيل 51 نقطة في السباقات التسعة الأولى مع سائقيها بوتاس والناشئ جو غوانيو.

لكن بين جائزة بريطانيا الكبرى في بداية يوليو ونهاية الموسم، اكتفت ألفا روميو بتسجيل 4 نقاط فقط - العدد الأقل بين أي فريق في تلك الفترة.

ويرى تشيفي بوجولار مدير هندسة جانب المسار لدى الفريق أن التغير في الترتيب الهجومي للفرق أتى قُبل العطلة الصيفية، حيث أنه مع تحقيق الفرق مكاسب على صعيد الوزن وجلب حزم التحديثات بانتظام أكبر، فقد بدا بأن ألفا روميو تتراجع إلى الخلف.

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فقال: "مع الاقتراب من نهاية الموسم، كان معدّل تطويرهم أو معدّل جلبهم للتحديثات على المسار أعلى منّا. أعتقد بأننا كنا نطوّر السيارة بذات المعدل، لكننا لم نتمكن من إنتاج القطع بنفس السرعة".

وأضاف: "هذا ما رأيناه، حيث كانت تحديثاتنا تصل متأخرة بعض الشيء. بالتأكيد هدفنا للموسم المُقبل هو محاولة تسريع ذلك الجانب، وأن نكون على ذات النسق مع المنافسين".

وتابع: " لو تمكنا من جلب تلك التحديثات في وقت أبكر بعض الشيء، سنستفيد حينها من الأداء في مزيد من السباقات وسيكون ذلك أفضل ضمن معركتنا في البطولة".

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