ألفا روميو تستهدف معدّل تحديث أسرع بعد التراجع في منتصف موسم 2022
تستهدف ألفا روميو بلوغ معدّل إنتاج أسرع لتحديثاتها في الفورمولا واحد هذا العام من أجل تفادي تكرار تراجعها وسط موسم 2022 بالمقارنة مع باقي فرق الوسط.
بعد موسم صعب في 2021 شهد حصد الفريق لـ 13 نقطة فقط، أحرزت ألفا روميو تقدمًا مثيرًا للإعجاب في بداية الموسم الماضي مع ضمها لفالتيري بوتاس، ما ساعد في تأسيس الفريق ليتواجد بانتظام ضمن مراكز النقاط.
واستفادت ألفا روميو من كونها الفريق الوحيد الذي اقترب من الوزن الأدنى لسيارته، ما سمح لها بتسجيل 51 نقطة في السباقات التسعة الأولى مع سائقيها بوتاس والناشئ جو غوانيو.
لكن بين جائزة بريطانيا الكبرى في بداية يوليو ونهاية الموسم، اكتفت ألفا روميو بتسجيل 4 نقاط فقط - العدد الأقل بين أي فريق في تلك الفترة.
ويرى تشيفي بوجولار مدير هندسة جانب المسار لدى الفريق أن التغير في الترتيب الهجومي للفرق أتى قُبل العطلة الصيفية، حيث أنه مع تحقيق الفرق مكاسب على صعيد الوزن وجلب حزم التحديثات بانتظام أكبر، فقد بدا بأن ألفا روميو تتراجع إلى الخلف.
فقال: "مع الاقتراب من نهاية الموسم، كان معدّل تطويرهم أو معدّل جلبهم للتحديثات على المسار أعلى منّا. أعتقد بأننا كنا نطوّر السيارة بذات المعدل، لكننا لم نتمكن من إنتاج القطع بنفس السرعة".
وأضاف: "هذا ما رأيناه، حيث كانت تحديثاتنا تصل متأخرة بعض الشيء. بالتأكيد هدفنا للموسم المُقبل هو محاولة تسريع ذلك الجانب، وأن نكون على ذات النسق مع المنافسين".
وتابع: " لو تمكنا من جلب تلك التحديثات في وقت أبكر بعض الشيء، سنستفيد حينها من الأداء في مزيد من السباقات وسيكون ذلك أفضل ضمن معركتنا في البطولة".
مرسيدس تعلن موعد الكشف عن سيارتها الجديدة "دبليو14" لموسم 2023
نتفلكس تكشف موعد طرح الموسم الخامس من سلسلة "قُد للنجاة"
أحدث الأخبار
ريد بُل تكشف موعد رفع النقاب عن سيارتها لموسم 2023 في الفورمولا واحد
باتت ريد بُل ثامن فريق يعلن موعد الكشف عن سيارته لموسم 2023 في الفورمولا واحد، حيث سيُسدل الفريق الستار عن سيارته في 3 فبراير/شباط في نيويورك.
معاناة راسل في ويليامز سهّلت من تأقلمه مع مرسيدس في 2022 بالمقارنة مع هاميلتون
اعترف آندرو شوفلين مدير هندسة جانب المسار لدى مرسيدس أن خبرة جورج راسل في المنافسة في آخر ترتيب الفورمولا واحد مع ويليامز ساعدته في التأقلم "بشكل أسهل" مع سيارة مرسيدس الصعبة في 2022 من زميله لويس هاميلتون.
شبكة موتورسبورت تطلق تقريرًا بحثيًا شاملًا: سلاسل النخبة في رياضة السيارات في 2023
استعانت شبكة موتورسبورت، المنصة الرقمية الرائدة، بانتشارها الواسع من أجل إجراء استبيانات تبحث في السلوكيات المتطورة لمشجّعي رياضة السيارات حول العالم.
ويليامز تعلن عن فاولز مدير الاستراتيجية السابق لدى مرسيدس كمدير لفريق الفورمولا واحد
عيّنت ويليامز مدير الاستراتيجية السابق لدى مرسيدس جايمس فاولز في منصب مدير فريقها في الفورمولا واحد قُبيل موسم 2023.
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.