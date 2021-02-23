ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد

كشفت ألفا روميو النقاب عن سيارتها لموسم 2021 يوم أمس الاثنين، حيث شهدت تحديثات في قسمها الأمامي.

ومع التغييرات الكبيرة المنتظرة في القوانين لموسم 2022، فإن الفريق بدأ العمل على سيارة الموسم المقبل منذ بداية العام.

وأمضت أغلب الفرق الفترة الشتوية في محاولة تقييم موعد إيقاف عملها على تطوير سيارات 2021 للانتقال إلى العمل الكامل على سيارات 2022، بينما صرحت فرق أخرى مثل هاس، أنها ستوقف العمل على سيارة 2021 في أقرب وقت ممكن.

وضمن معرض كلامه على هامش الكشف عن السيارة، أوضح جان مونشو المدير التقني لدى ألفا روميو أنه وبالرغم من التغييرات الكبيرة المنتظرة لموسم 2022، لكن الفريق سيُدخل بعض التحديثات في وقت مبكر من موسم 2021.

فقال: "ستكون تلك (موسم 2022) حقبة جديدة تماماً من الناحية التقنية في الفورمولا واحد".

وأكمل: "إنها فرصة رائعة لنا كفريق صغير نسبياً لمحاولة اللحاق ببقية المنافسين. لذا سيكون موسماً حاسماً لنا".

وتابع: "بناءً على ذلك، ومع اعتماد أمور جديدة في 2021 مثل سقف الميزانيات، فإن كمية الموارد باتت محدودة، وبالتالي علينا تقرير الوقت المناسب لنقل التركيز إلى سيارة الموسم المقبل".

وأردف: "أعتقد أن كل فريق سيتوقف مبكراً عن تطوير السيارة الحالية، وذلك من أجل ضمان أفضل تطوير ممكن لسيارة 2022".

واسترسل: "ذلك لا يعني أننا لن نطور سيارتنا. لدينا خطة لتقديم تحديثات خلال السباقات الأولى".

بالمقابل، أوضح مونشو أن ألفا روميو ستقيم أداءها خلال بداية الموسم قبل تقرير موعد نقل التركيز إلى سيارة 2022.

فقال: "سنرى كيف سيسير الموسم. بالتأكيد سيكون صعباً من النواحي التنافسية والتقنية، كما أن أغلب الفرق ستركز على 2022".

واختتم: "ذلك بسبب سقف الميزانيات، لا يمكنك ببساطة تحمل نفقات تطوير سيارتين معاً".

يشار إلى أن سيارة الفريق لموسم 2021 شهدت تغييرات تصميمية جديدة في الأنف والمقدمة كذلك، بهدف تحسين الأداء الانسيابي.