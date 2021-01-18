ألفا روميو تُحدّد موعد الكشف عن مقاتلتها لموسم 2021

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
65 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
تذاكر
08 أبريل
تمّ الإلغاء
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
107 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
121 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
135 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
142 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
156 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
163 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
177 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
191 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
219 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
226 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
233 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
247 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
254 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
261 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
275 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
282 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
290 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
18 نوفمبر
الحدث التالي خلال
303 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
03 ديسمبر
الحدث التالي خلال
318 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
327 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألفا روميو تُحدّد موعد الكشف عن مقاتلتها لموسم 2021

المشاركات
التعليقات
ألفا روميو تُحدّد موعد الكشف عن مقاتلتها لموسم 2021

حدّد فريق ألفا روميو موعد الكشف عن مقاتلته الجديدة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد وذلك في الـ 22 من فبراير/شباط المقبل.

يأتي موقع الكشف عن السيارة مفاجئًا بعض الشيء كونه سيُقام في وارسو في بولندا وذلك لإرضاء شركة أورلن الراعية للفريق.

لكنّ كلّ ذلك سيكون مرتبطًا بأيّة قيودٍ متعلّقة بفيروس كورونا قد يتمّ تبنيها لاحقًا.

ولا يزال الراعي البولندي جزءًا مهمًا في برنامج ألفا روميو، إلى جانب حضور روبرت كوبتسا في الفريق، حيث سيتواجد البولندي إلى جوار السائقَين الأساسيين كيمي رايكونن وروبرت كوبتسا.

وستنطلق أنشطة الفورمولا واحد لموسم 2021 من خلال التجارب الشتويّة في البحرين في 12 مارس.

لهذا السبب قرّرت العديد من الفرق إرجاء إظهار سياراتها الجديدة حتّى الوصول إلى حلبة البحرين، لكنّ ألفا روميو حافظت على عادة إقامة حدث تقديم حقيقيّ.

ومن المفترض أن تكون سيارة ألفا الجديدة أولى مقاتلات 2021 التي تظهر للعلن. كما أنّ برنامج الفريق يتضمّن تجربتها على المسار ضمن يوم تصويرٍ ترويجي وعدم الاقتصار على عرضها خلال الحدث.

فراي: قدرة ريكاردو على تحفيز الفريق تمثل جانباً آخر من "نجوميته"

المقال السابق

فراي: قدرة ريكاردو على تحفيز الفريق تمثل جانباً آخر من "نجوميته"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

فورمولا 4 الإماراتية: الكشف عن روزنامة الموسم الخامس الذي سينطلق في يناير 2021
فورمولا 4 الإماراتية فورمولا 4 الإماراتية / أخبار عاجلة

فورمولا 4 الإماراتية: الكشف عن روزنامة الموسم الخامس الذي سينطلق في يناير 2021

مروّج جائزة الصين الكبرى يسعى إلى تأجيل سباق 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مروّج جائزة الصين الكبرى يسعى إلى تأجيل سباق 2021

فراي: قدرة ريكاردو على تحفيز الفريق تمثل جانباً آخر من "نجوميته"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فراي: قدرة ريكاردو على تحفيز الفريق تمثل جانباً آخر من "نجوميته"

الكشف عن التغييرات التي ستجريها فيراري على محرّكها لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الكشف عن التغييرات التي ستجريها فيراري على محرّكها لموسم 2021

ألفا روميو تُحدّد موعد الكشف عن مقاتلتها لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألفا روميو تُحدّد موعد الكشف عن مقاتلتها لموسم 2021

ألفا تاوري: الانتقال إلى 60 بالمئة من نفق الهواء سيُوفّر "مكاسب كبيرة" لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألفا تاوري: الانتقال إلى 60 بالمئة من نفق الهواء سيُوفّر "مكاسب كبيرة" لموسم 2022

أحدث الأخبار

ألفا روميو تُحدّد موعد الكشف عن مقاتلتها لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألفا روميو تُحدّد موعد الكشف عن مقاتلتها لموسم 2021

فراي: قدرة ريكاردو على تحفيز الفريق تمثل جانباً آخر من "نجوميته"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فراي: قدرة ريكاردو على تحفيز الفريق تمثل جانباً آخر من "نجوميته"

نوريس يتكلم عن تعامله "الأكثر جدية" مع مواقع التواصل الاجتماعي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

نوريس يتكلم عن تعامله "الأكثر جدية" مع مواقع التواصل الاجتماعي

ألفا تاوري: الانتقال إلى 60 بالمئة من نفق الهواء سيُوفّر "مكاسب كبيرة" لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألفا تاوري: الانتقال إلى 60 بالمئة من نفق الهواء سيُوفّر "مكاسب كبيرة" لموسم 2022

الأكثر شعبية

1
فورمولا 4 الإماراتية

فورمولا 4 الإماراتية: الكشف عن روزنامة الموسم الخامس الذي سينطلق في يناير 2021

2
فورمولا 1

مروّج جائزة الصين الكبرى يسعى إلى تأجيل سباق 2021

3
فورمولا 1

فراي: قدرة ريكاردو على تحفيز الفريق تمثل جانباً آخر من "نجوميته"

4
فورمولا 1

الكشف عن التغييرات التي ستجريها فيراري على محرّكها لموسم 2021

5
فورمولا 1

ألفا روميو تُحدّد موعد الكشف عن مقاتلتها لموسم 2021

أحدث الأخبار

ألفا روميو تُحدّد موعد الكشف عن مقاتلتها لموسم 2021
فورمولا 1

ألفا روميو تُحدّد موعد الكشف عن مقاتلتها لموسم 2021

فراي: قدرة ريكاردو على تحفيز الفريق تمثل جانباً آخر من "نجوميته"
فورمولا 1

فراي: قدرة ريكاردو على تحفيز الفريق تمثل جانباً آخر من "نجوميته"

نوريس يتكلم عن تعامله "الأكثر جدية" مع مواقع التواصل الاجتماعي
فورمولا 1

نوريس يتكلم عن تعامله "الأكثر جدية" مع مواقع التواصل الاجتماعي

ألفا تاوري: الانتقال إلى 60 بالمئة من نفق الهواء سيُوفّر "مكاسب كبيرة" لموسم 2022
فورمولا 1

ألفا تاوري: الانتقال إلى 60 بالمئة من نفق الهواء سيُوفّر "مكاسب كبيرة" لموسم 2022

ألبين تُعيّن رسميًا بريفيو كمديرٍ رياضي لفريق الفورمولا واحد
فورمولا 1

ألبين تُعيّن رسميًا بريفيو كمديرٍ رياضي لفريق الفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو

مقارنة وقفات الصيانة في عالم سباقات السيارات 09:44
فورمولا 1

مقارنة وقفات الصيانة في عالم سباقات السيارات

ألفا روميو في الفورمولا واحد 03:36
فورمولا 1
07-01-2021

ألفا روميو في الفورمولا واحد

عملي في 60 ثانية: توتو وولف | مدير فريق فورمولا واحد 01:00
فورمولا 1
23-12-2020

عملي في 60 ثانية: توتو وولف | مدير فريق فورمولا واحد

لماذا لم يصبح ستيرلينغ موس بطلاً في الفورمولا واحد؟ 02:01
فورمولا 1
23-12-2020

لماذا لم يصبح ستيرلينغ موس بطلاً في الفورمولا واحد؟

بيير غاسلي يتكلم عن فوزه المذهل في مونزا 2020 05:30
فورمولا 1
23-12-2020

بيير غاسلي يتكلم عن فوزه المذهل في مونزا 2020

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.