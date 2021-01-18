ألفا روميو تُحدّد موعد الكشف عن مقاتلتها لموسم 2021

يأتي موقع الكشف عن السيارة مفاجئًا بعض الشيء كونه سيُقام في وارسو في بولندا وذلك لإرضاء شركة أورلن الراعية للفريق.

لكنّ كلّ ذلك سيكون مرتبطًا بأيّة قيودٍ متعلّقة بفيروس كورونا قد يتمّ تبنيها لاحقًا.

ولا يزال الراعي البولندي جزءًا مهمًا في برنامج ألفا روميو، إلى جانب حضور روبرت كوبتسا في الفريق، حيث سيتواجد البولندي إلى جوار السائقَين الأساسيين كيمي رايكونن وروبرت كوبتسا.

وستنطلق أنشطة الفورمولا واحد لموسم 2021 من خلال التجارب الشتويّة في البحرين في 12 مارس.

لهذا السبب قرّرت العديد من الفرق إرجاء إظهار سياراتها الجديدة حتّى الوصول إلى حلبة البحرين، لكنّ ألفا روميو حافظت على عادة إقامة حدث تقديم حقيقيّ.

ومن المفترض أن تكون سيارة ألفا الجديدة أولى مقاتلات 2021 التي تظهر للعلن. كما أنّ برنامج الفريق يتضمّن تجربتها على المسار ضمن يوم تصويرٍ ترويجي وعدم الاقتصار على عرضها خلال الحدث.