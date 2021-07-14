ألفا روميو تُجدد شراكتها مع ساوبر في الفورمولا واحد

بدأت الشراكة بين الطرفين كرعاية رئيسية مباشرة لفريق الفورمولا واحد في 2018، حيث تغيّر اسم الفريق خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى ألفا روميو.

وقد بدأت مفاوضات تجديد الشراكة منذ عدّة أشهر، كما ساعدت حزمة القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق الموسم المُقبل في تشجيع ألفا روميو على البقاء في الرياضة.

ويعني ذلك التأكيد بأن الفريق سيواصل ضم على الأقل سائق واحد من أكاديمية فيراري خلال الأعوام المُقبلة.

ويجلس أنطونيو جيوفينازي حاليًا على ذلك المقعد، بينما يشغل كالوم إيلوت دور السائق الاحتياطي لهذا الموسم، ويخوض حصصًا في التجارب الحرة.

فيما يُعدّ ميك شوماخر سائق هاس الحالي والمرشّح للقب الفورمولا 2 روبرت شفارتزمان مرشّحَين مستقبليين كذلك لشغل مقعد مع الفريق.

وتعقيبًا على الصفقة الجديد، قال جان-فيليبي إمباراتو الرئيس التنفيذي لألفا روميو: "كعلامة تاريخية إيطالية في عالم السيارات، فقد كان مهد ألفا روميو على حلبة السباق. واليوم نحن فخورون بأن نواصل تكريم ذلك الجوهر عبر وضعه في قلب مستقبل علامتنا. حيث يقودنا الشغف والتميّز".

من جهته، علّق فريد فاسور مدير فريق ألفا روميو في ذلك الصّدد قائلًا: "لطالما كانت ألفا روميو شريكًا مميزًا على مر الأعوام الأخيرة، حيث أننا أكثر حماسة حيال الفصول المُقبلة التي ستُكتب في تاريخ هذه الشراكة".

وأضاف: "القوانين الجديدة تمنحنا الفرصة لتحقيق خطوة أخرى إلى الأمام، وأعتقد أننا في موقع مثالي لتحقيق مكاسب كبيرة سويًا. نتطلّع لمستقبلنا سويًا ولمواصلة التقدم للأمام إلى صدارة البطولة".