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ألفا روميو تتوقع تجارب شتوية "محتدمة" قبيل انطلاق موسم الفورمولا واحد

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يرى المدير التقني لدى ألفا روميو أن تقليص عدد أيام التجارب الشتوية للفورمولا واحد سيؤدي إلى "وقت محتدم" في البحرين الشهر المقبل.

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ألفا روميو تتوقع تجارب شتوية "محتدمة" قبيل انطلاق موسم الفورمولا واحد

تتجه الفورمولا واحد نحو تجارب شتوية واحدة من ثلاثة أيام على حلبة البحرين الدولية بين 12 و14 مارس/آذار المقبل، ما يمنح الفرق وقتاً قليلاً للغاية كي تعمل على تحضيراتها للموسم الجديد.

وبالرغم من انتقال النسبة الأكبر من كل سيارة إلى الموسم الجديد بسبب ثبات القوانين النسبي، لكنّ الوقت المخصص للتحضير يعتبر قصيراً بالمقارنة مع المواسم السابقة.

وضمن معرض كلامه على هامش حدث الكشف عن السيارة الجديدة، تكلم جان مونشو المدير التقني لدى ألفا روميو عن التحديات المقبلة.

فقال: "ستكون تجارب محتدمة للغاية".

وأكمل: "ثلاثة أيام، إنها فترة قصيرة للغاية بالمقارنة مع المواسم السابقة. تضم السيارة الكثير من المكونات، لذا نظرياً، هناك فرصة جيدة لبعض المفاجآت غير السارة".

وتابع: "لكنني أتوقع أن تكون هذه الأيام الثلاثة محتدمة جداً على المسار، حيث ستحاول الفرق ضمان قطع أكبر كمية ممكنة من الأميال كي تضمن الموثوقية، إضافة إلى تقييم نواحي الأداء وغير ذلك".

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ومن غير الواضح بعد كيف ستقسم ألفا تاوري برنامجها للتجارب بين سائقيها كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي، والسائق الاحتياطي روبرت كوبتسا.

حيث قال فريدريك فاسور مدير الفريق: "أعتقد الآن أنّ الفورمولا واحد تسير في اتجاه مختلف عن الماضي. الآن مع خفض أيام التحضير، لا بد أن نكون جاهزين، ما يعني ضرورة تواجد سائق خبير خلف المقود".

وأكمل: "ذلك أمر منطقي. تشكيلتنا تعمل بشكل جيد".

من جهة أخرى، أبدى مونشو سروره حيال نقل التجارب الشتوية من برشلونة إلى البحرين وذلك بسبب الظروف الجوية الجيدة للمسار على حلبة البحرين الدولية، ما يعني تقييمات أكثر دقة للسيارة.

فقال: "الأمر الجيد بالتأكيد هو الظروف الجوية، لأن الحرارة أعلى من برشلونة".

واختتم: "لذا، فإن تقييمات العمل على السيارة الجديدة مع الإطارات الجديدة ستكون أكثر دقة بالتأكيد بالمقارنة مع برشلونة".

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