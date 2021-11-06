ألفا روميو تتوقع اتخاذ قرار تشكيلة سائقيها لموسم 2022 بعد جولة البرازيل

وقع الفريق مع فالتيري بوتاس ليقود معه الموسم المقبل حيث سيترك صفوف مرسيدس نهاية موسم 2021.

وبينما بدا غوانيو زو سائق الفورمولا 2 مرشحاً أساسياً لفترة، لكن إمكانية استحواذ أندريتي على الفريق، أثارت احتمالية ضم كولتون هيرتا سائق إندي كار.

لكن وبينما وصلت محادثات أندريتي وألفا روميو إلى طريق مسدود، بات قرار هوية السائق الثاني أكثر سهولة.

حيث أشار فريدريك فاسور مدير الفريق إلى أنها مسألة أيام قبل اتخاذ القرار حيال هوية السائق الثاني، ربما بعد جولة البرازيل.

فقال: "سنتخذ القرار بناء على عدة معطيات من عدة مواسم".

وأكمل: "سنتخذ القرار في الأيام المقبلة، ربما بعد جولة البرازيل".

وبينما ما زال زو وأوسكار بياستري سائقا أكاديمية ألبين ضمن لائحة المرشحين، لكن شدد فاسور على أن إدارة الفريق لن تستعجل اتخاذ القرار.

فقال: "علينا الحفاظ على هدوئنا. إنه قرار هام وليس سهلاً. سنتخذ القرار قريباً وسنقوم بالإعلان عنه حالما نتخذه".

وبينما ما زال أنطونيو جيوفينازي يتمسك بأمل بقائه مع الفريق نظراً لخبرته خلال الفترة التي قضاها ضمن صفوفه. بينما أوضح فاسور أنه يتحلى بذهنية منفتحة حيال أهمية الحفاظ على نوعٍ من التوازن في تشكيلة السائقين للموسم المقبل.

فقال: "إنه سؤال قائم لمعرفة تأثير التغيير مع القوانين الجديدة. نعلم أن فترة التحضيرات قصيرة للغاية مع التجارب الشتوية إضافة لعوامل الموثوقية أو الظروف الجوية".

وأكمل: "ذلك يعني أنه علينا الاستعداد منذ اليوم الأول، وضمن رياضة مثل هذه، فإن الجولة الأولى تمثل فرصة لتسجيل الكثير من النقاط لفرق الوسط. ثبات التشكيلة يعتبر أحد عوامل اتخاذ القرار ولكنه ليس الوحيد".

انهيار مفاوضات أندريتي وألفا روميو

بالرغم من عدم انخراط فاسور بشكل مباشر في تلك المفاوضات، لكنه أوضح أن القرار بعدم التخلي عن الفريق يُظهر فعلياً ثقة المالكين الحاليين به.

وحين سُئِل حول موقع الفريق بعد فشل صفقة أندريتي، أجاب: "في موقع جيد".

وأكمل: "أعتقد أنها رسالة قوية جداً من المالكين الحاليين. وهذا محل تقدير كبير في الحقيقة من قبل الجميع".

واختتم: "إنه كذلك ضغط هائل على كاهلك. جميع أفراد طاقم الفريق والشركة وأنا كذلك، نشعر بالضغط على كاهلنا. أعتقد أنه ضغط إيجابي ستنتج عنه نتائج طيبة في المستقبل".