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تشو يصبح أول سائق صيني في تاريخ الفورمولا واحد مع ألفا روميو

أكدت ألفا روميو رسمياً ضم غوانيو تشو إلى صفوفها، ليصبح أول سائق صيني في تاريخ الفورمولا واحد، حيث سيقود إلى جانب فالتيري بوتاس بدءاً من الموسم المقبل.

تشو يصبح أول سائق صيني في تاريخ الفورمولا واحد مع ألفا روميو

كان تشو سائق الفورمولا 2 ضمن لائحة السائقين المحتملين منذ عدة أشهر، خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار الفوائد التجارية لمثل هذه الصفقة.

وسيحل صاحب الـ 22 عاماً بديلاً عن أنطونيو جيوفينازي، الذي سيترك الفريق بعد ثلاثة مواسم، لكنه قد يبقى كسائق احتياطي عبر ارتباطاته مع فيراري.

ومن المعلوم أن الفريق كان يمتلك حرية اختيار السائق الثاني بعد الإعلان عن تجديد صفقة الرعاية مع ألفا روميو شهر يوليو/تموز الماضي، وذلك بعد أن كان في السابق مُلزماً بإشراك أحد سائقي أكاديمية فيراري.

وسيقطع تشو علاقاته مع ألبين، بعد أن كان ضمن برنامجها للسائقين الناشئين منذ 2019.

كما كان يشارك ضمن برنامج خاص مكثف على متن سيارات فريق إنستون القديمة، وشارك في حصة تجارب حرة خلال جائزة النمسا الكبرى في وقت سابق من هذا العام.

وسيشارك للمرة الأولى مع ألفا روميو خلال تجارب أبوظبي شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل. كما سيشارك على متن سيارة حالية في يوم الناشئين، لكنه كذلك قد يشارك في اختبارات بيريللي لإطارات 18 إنشاً، بينما من المتوقع أن يشارك بوتاس في نفس الاختبارات لكن مع فريق مرسيدس.

من جهته قال فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد كان قراراً مهماً بالنسبة للشركة ولمستقبلها".

وأكمل: "لدينا فرصة كبيرة مع قوانين 2022. قمنا بتقييم كافة الخيارات المتاحة. فالتيري كان خياراً واضحاً. وإلى جانبه، كانت لدينا عدة خيارات لأسباب متعددة، تشو كان خيارنا الأول".

وتابع: "ليس هناك عامل واحد وراء القرار. بل عدة عوامل. الأداء ليس مبنياً على عامل واحد فقط بل مجموعة متكاملة من العوامل تتعلق بالفريق والتعاون مع الزميل وكذلك الناحية المادية. وبالنسبة إلى شركة قيد التطور، أعتقد أنه قرار إيجابي نحو الأمام".

واسترسل: "انتقلنا بشكل كامل للعمل على سيارة 2022 في وقت مبكر جداً".

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بالمقابل، شدد فاسور على أن علاقة تشو مع ألبين ستنتهي.

فقال: "ألبين لا تتولى إدارته على الإطلاق، ولم يعد ضمن عقد معهم. ذلك أمر هام بالنسبة لنا".

ويحتل تشو حالياً المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة الفورمولا 2 بفارق 36 نقطة خلف أوسكار بياستري ناشئ ألبين مع بقاء جولتين في المملكة العربية السعودية وأبوظبي، حتى نهاية الموسم.

حيث قال الصيني في بيان أصدره الفريق: "لطالما حلمتُ منذ الصغر بالوصول إلى أعلى ما يمكنني في هذه الرياضة، يملؤني الشغف مع تحقق حلمي الآن".

وأكمل: "يملؤني الفخر لبداية مسيرتي المهنية في الفورمولا واحد مع علاقة عريقة بهذا الحجم".

وتابع: "الحلم بات حقيقة الآن. أشعر أنني مستعدّ للتحدي الهائل في الفورمولا واحد، قمة رياضة السيارات، إلى جانب سائق من طينة أبطال العالم، فالتيري بوتاس".

واسترسل: "العام المقبل سيتمحور حول اكتساب أكبر قدر ممكن من الخبرة وبسرعة. أن أكون أول سائق صيني في تاريخ البطولة لهو حدث تاريخي لرياضة السيارات في الصين. أعلم أن الكثير من الآمال معقودة عليّ، وهذا ما سيشكل حافزاً لي يدفعني لتحقيقها".

يشار إلى أن الإعلان عن ضم تشو جاء بعد أسابيع قليلة فقط على تأكيد البطولة تمديد العقد مع الصين لاستضافة السباقات حتى 2025.

من جهته، قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد: "إنها أخبار رائعة للفورمولا واحد والملايين من متابعي البطولة في الصين، بات لديهم بطل يشجعونه الآن".

وتابع: "ذلك مثال رائع آخر على الدور الذي تلعبه الفورمولا 2 في تخريج مواهب شابة مستعدة للمنافسة في قمة رياضة السيارات".

وأردف: "تشو يمتلك موهبة مذهلة، وسيشكل إضافة رائعة للسائقين الرائعين الحاليين، كما سيشعل حماس المتابعين الصينيين في 2022".

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بالمقابل، أوضح فاسور أنه يأمل بالحفاظ على خدمات جيوفينازي، لكن لم يتم تأكيد أي شيء بشكل رسمي بعد، إذ من المتوقع أن يبقى روبرت كوبتسا بدور السائقين الاحتياطي مع الفريق.

فقال: "أود الإبقاء على أنطونيو قريباً من العائلة أو جزءاً من مجموعة العمل لأنه خاض معنا ثلاثة مواسم جيدة. تجمعني كذلك علاقة شخصية جيدة معه".

وأكمل: "روبرت سيبقى على الأغلب، لكن لا أدري إن كان سيشارك في سلاسل أخرى إلى جانب عمله الحالي، علينا مناقشة ذلك".

وفيما يتعلق بالسائق كالوم إيلوت، قال: "سيتجه إلى الولايات المتحدة. ذلك تحد جيد بالنسبة له، يريد التسابق، وأنا أتفهم ذلك تماماً".

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