ألفا روميو تآمُل أن تكون سيارتها الجديدة "سي43" لموسم 2023 "متكاملة"

تمثّل الكسوة الحمراء الجديدة مع ألياف الكاربون على سيارة "سي43" الجديدة التي كشف عنها الفريق اليوم الوداع الأخير لاسم ألفا مع بدء الفريق تدريجيًا تعزيز موارده.

وربما نرى تأثير ذلك التوسّع بشكل أوضح في 2024، في ظل تصميم سيارة هذا العام على غرار سابقتها ضمن ميزانية محدودة نسبيًا، كما ستمثّل تطورًا منطقيًا من المحاولة الأولى للعلامة السويسرية مع القوانين الحالية، والتي اعترفت بأنها سلكت معها طريقًا خاطئًا.

ورغم نقاط ضعفها، تمكنت سيارة سي42 العام الماضي من حصد المركز السادس في ترتيب الصانعين بفارق أكثر من 100 نقطة خلف مكلارين في المركز الخامس.

وإذا ما نجح الفريق في معالجة مشاكل سيارته ووجد ثباتًا أكبر في الأداء وموثوقية أفضل، فإن ألفا روميو ستكون لديها الفرصة لتحقيق خطوة كبيرة إلى الأمام.

"أشعر بأن هذه السيارة - على الأقل من خلال الأرقام على جهاز المحاكاة - متكاملة بشكل أكبر، مقارنة مع السيارة التي كانت سريعة فقط على الحلبات البطيئة" قال فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما إذا كان الثبات هو العامل الحاسم.

وأضاف: "نقطة الضعف الكبيرة العام الماضي كانت الحلبات السريعة، ذلك الحمل والتوازن على المنعطفات السريعة. إذ ينبغي أن يكون ذلك الجانب أفضل نظريًا".

من جهته يشعر جان مونشو المدير التقني للفريق بالتفاؤل حيال السيارة الجديدة، حيث قال: "لدينا توقعات عالية. نرغب بأن نكون على المسار في كافة الأوقات خلال التجارب الشتوية، وألا نمضي الوقت في المرآب بسبب بعض الأخطاء الغبية الصغيرة أو المشاكل التي قد تمنعنا من استكمال برنامجنا".

وأكمل: "سأكون سعيدًا عندما نذهب إلى برشلونة والسيارة تسير بشكل سلسل مثل المأمول حتى نبدأ العمل الجدي للموسم".

جديرٌ بالذكر أن بوتاس وباقي الفريق سيختبرون السيارة الجديدة للمرة الأولى خلال يوم التصوير الترويجي في برشلونة في يوم الجمعة السابق للتجارب الشتوية الرسمية في البحرين.