ألفا روميو تآمُل أن تكون سيارتها الجديدة "سي43" لموسم 2023 "متكاملة"
تبدأ ألفا روميو في 2023 مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات نحو هويتها الجديدة الخاصة بآودي، في ظل اعتماد ألوان الصانع الإيطالي لهذا الموسم فقط.
تمثّل الكسوة الحمراء الجديدة مع ألياف الكاربون على سيارة "سي43" الجديدة التي كشف عنها الفريق اليوم الوداع الأخير لاسم ألفا مع بدء الفريق تدريجيًا تعزيز موارده.
وربما نرى تأثير ذلك التوسّع بشكل أوضح في 2024، في ظل تصميم سيارة هذا العام على غرار سابقتها ضمن ميزانية محدودة نسبيًا، كما ستمثّل تطورًا منطقيًا من المحاولة الأولى للعلامة السويسرية مع القوانين الحالية، والتي اعترفت بأنها سلكت معها طريقًا خاطئًا.
ورغم نقاط ضعفها، تمكنت سيارة سي42 العام الماضي من حصد المركز السادس في ترتيب الصانعين بفارق أكثر من 100 نقطة خلف مكلارين في المركز الخامس.
وإذا ما نجح الفريق في معالجة مشاكل سيارته ووجد ثباتًا أكبر في الأداء وموثوقية أفضل، فإن ألفا روميو ستكون لديها الفرصة لتحقيق خطوة كبيرة إلى الأمام.
"أشعر بأن هذه السيارة - على الأقل من خلال الأرقام على جهاز المحاكاة - متكاملة بشكل أكبر، مقارنة مع السيارة التي كانت سريعة فقط على الحلبات البطيئة" قال فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما إذا كان الثبات هو العامل الحاسم.
وأضاف: "نقطة الضعف الكبيرة العام الماضي كانت الحلبات السريعة، ذلك الحمل والتوازن على المنعطفات السريعة. إذ ينبغي أن يكون ذلك الجانب أفضل نظريًا".
من جهته يشعر جان مونشو المدير التقني للفريق بالتفاؤل حيال السيارة الجديدة، حيث قال: "لدينا توقعات عالية. نرغب بأن نكون على المسار في كافة الأوقات خلال التجارب الشتوية، وألا نمضي الوقت في المرآب بسبب بعض الأخطاء الغبية الصغيرة أو المشاكل التي قد تمنعنا من استكمال برنامجنا".
وأكمل: "سأكون سعيدًا عندما نذهب إلى برشلونة والسيارة تسير بشكل سلسل مثل المأمول حتى نبدأ العمل الجدي للموسم".
جديرٌ بالذكر أن بوتاس وباقي الفريق سيختبرون السيارة الجديدة للمرة الأولى خلال يوم التصوير الترويجي في برشلونة في يوم الجمعة السابق للتجارب الشتوية الرسمية في البحرين.
أحدث الأخبار
بيريز دفع ريد بُل نحو "وجهة معينة" مع سيارة 2023
بيريز دفع ريد بُل نحو "وجهة معينة" مع سيارة 2023 بيريز دفع ريد بُل نحو "وجهة معينة" مع سيارة 2023
ويليامز: فاولز قادر على المساعدة بإكمال الرحلة في الفورمولا واحد
ويليامز: فاولز قادر على المساعدة بإكمال الرحلة في الفورمولا واحد ويليامز: فاولز قادر على المساعدة بإكمال الرحلة في الفورمولا واحد
ألفا روميو تآمُل أن تكون سيارتها الجديدة "سي43" لموسم 2023 "متكاملة"
ألفا روميو تآمُل أن تكون سيارتها الجديدة "سي43" لموسم 2023 "متكاملة" ألفا روميو تآمُل أن تكون سيارتها الجديدة "سي43" لموسم 2023 "متكاملة"
معرض صور سيارة ألفا روميو 2023
معرض صور سيارة ألفا روميو 2023 معرض صور سيارة ألفا روميو 2023
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.