ألفا روميو: بوتاس بمقدوره أن يتألق بعيدًا عن "ظل" هاميلتون

انضمّ بوتاس إلى ألفا روميو لموسم 2022 بعد 5 مواسم أمضاها مع مرسيدس حقق خلالها الفريق 5 ألقاب للصانعين وشهدت حلول الفنلندي بمركز الوصافة في ترتيب السائقين في 2019 و2020.

وجاء الانتقال إلى ألفا روميو بعدما قررت مرسيدس ضمّ ناشئها جورج راسل للموسم المُقبل ليُزامل بطل العالم 7 مرات هاميلتون.

وقد فاز هاميلتون بأربعة ألقاب عالم و50 سباقًا خلال المواسم الخمسة التي سابق فيها بجوار بوتاس، حيث أشاد بالفنلندي كأفضل زميل قاد رفقته في الفورمولا واحد.

ووقّع بوتاس عقدًا لعدة سنوات مع ألفا روميو، ما سيمنحه استقرارًا أكبر بعدما كانت يتجدد عقده مع مرسيدس كل عام.

وعبّر فاسور مدير فريق ألفا روميو عن ثقته بأن تلك الخطوة ستكون "نافعة" لبوتاس، حتى وإذا لم يعد في موقع يخوّله المنافسة على الفوز بشكل منتظم في الصدارة.

فقال: "أتفهّم تمامًا أنك كسائق تحظى بشعور أفضل وأنت تنافس على قطب الانطلاق الأول والانتصارات".

وأضاف: "لكن على الجانب الآخر، سيكون فالتيري هو مركز مشروعنا، سيكون دعامة تطوير الفريق".

وتابع: "وربما لم يكن وضعه هكذا في مرسيدس، إذ أنّه كان دومًا في ظل لويس بعض الشيء".

وأكمل: "سيتعيّن عليه الآن جلب خبرته الخاصة وأن يكون ركيزة أساسية في تطوير الشركة والفريق. وهذا في رأيي سيمنحه مسؤولية أكبر".

وأردف: "لكنني أرى بأنه ناضج بالقدر الكافي ليلتزم بذلك ويحمل تلك المسؤولية على عاتقه. وهذا سيساعده أيضاً في أن يتطوّر كسائق بكل تأكيد".

جديرٌ بالذكر أن بوتاس سيكون سائق الفريق الأول بجوار الناشئ غوانيو تشو في موسم 2022.