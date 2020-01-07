ألفا روميو بحاجة لاستغلال فرص السباقات "الفوضويّة" في الفورمولا واحد

بدأ فريق ألفا روميو موسم 2019 على نحوٍ رائع مع سائقه الجديد كيمي رايكونن عبر تحقيقهما للنقاط خلال السباقات الأربعة الأولى وثمانية مراكز في النهاية خلال السباقات الـ 12 الأولى قبل العطلة الصيفيّة.

لكنّ رايكونن وزميله أنطونيو جيوفينازي كانا ثامن وتاسع أسرع السائقين في أذربيجان، لكنّهما فشلا في استغلال ذلك واقتصرا على نقطة يتيمة حقّقها كيمي رايكونن.

ومن ثمّ خسر الثنائيّ مركزيهما السابع والثامن في سباق ألمانيا الممطر بسبب عقوبات لخروقات تقنيّة.

ولو تُرجمت وتيرة الفريق في باكو إلى نتيجة قويّة إلى جانب حفاظ الفريق على نتيجته في هوكنهايم، لدخل الفريق العطلة الصيفيّة وهو يحتلّ المركز الخامس في ترتيب بطولة الصانعين بـ 16 نقطة إضافيّة على الأقلّ.

عوضًا عن ذلك ابتعدت الحظيرة السويسريّة عن المعركة على المركز الرابع في بطولة الصانعين حينها وتراجعت إلى الثامن بنهاية الموسم.

وقال فاسور لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كان الموسم ليكون مختلفًا بالكامل، لكنّ ذلك ينطبق على جميع الفرق العشرة".

وأضاف: "فرّطنا في فرصتين كبيرتين، الأولى في باكو عندما اضطرّ أنطونيو للانطلاق من الخلف وانطلق كيمي من خطّ الحظائر، ومن ثمّ في هوكنهايم عندما تعرّضنا لعقوبة".

وأردف: "كانت البطولة لتكون مختلفة بالكامل. أعتقد بأنّه كانت هناك ثلاثة سباقات فوضويّة خلال الموسم: باكو، وهوكنهايم، والبرازيل".

وواصل شرحه بالقول: "إن كنت في صدارة المجموعة ووقعت بعض الحوادث، فيُمكنك حينها تحقيق 20 نقطة".

وفشلت ألفا في "الفوز" بمعركة الوسط في أيّ سباقٍ من سباقات هذا الموسم، ما كان يعني أنّ حتّى أفضل سباقاتها تركها بنقاطٍ أقلّ من منافساتها في أوج عطائهم.

لكنّ ذلك تغيّر خلال جائزة البرازيل الكبرى عندما حلّ رايكونن وجيوفينازي في المركزين الرابع والخامس على التوالي ضمن السباق الجنوني على حلبة إنترلاغوس.

ومنح ذلك الفريق ثاني أكبر غلّة من النقاط لأيّ من فرق الوسط في الموسم المنصرم، وساهم ذلك في تجاوز الفريق لرصيد نقاطه من موسم 2018.

وقال فاسور حيال ذلك: "ما هو مهمٌ بالنسبة لي هو أن نُغلق الفجوة مع المتصدّرين بشكلٍ كبير بالمقارنة مع العام الماضي".

وأضاف: "كنّا متأخّرين عن الفريق الأسرع بمُعدّل 2.6 بالمئة في موسم 2018، ونحن الآن في فلك 1.8 أو 1.9 بالمئة".

وأردف: "تلك خطوة جيّدة إلى الأمام وعلينا القيام بالأمر ذاته في 2020. علينا الحفاظ على ذات الحافز وكلّ تلك الأمور".

ثمّ تابع: "بعض النتائج التي تحصل عليها على المسار لا تعكس الأداء أو الوتيرة. أعتقد بأنّنا قمنا بعملٍ جيّد على صعيد الأداء".