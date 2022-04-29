ألفا روميو: الفرق "احتالت" على "فيا" لمحاولة رفع الحد الأدنى لوزن السيارات

دخلت الفورمولا واحد في حقبة جديدة من القوانين التقنية لعام 2022، حيث تم تصميم السيارات بهدف تسهيل لحاقها ببعضها البعض ما يعزز من فرص التجاوز ويرفع من حماسة المنافسات.

ومن أجل التلاؤم مع زيادة الوزن الناتجة عن استعمال الإطارات بقطر 18 إنشاً الجديدة، وكذلك معايير السلامة الجديدة والقطع القياسية الموحدة الأثقل وزناً، تمّ رفع الحد الأدنى المسموح لوزن السيارات مع السائق من 729 إلى 795 كيلوغراماً لهذا الموسم.

لكن الفرق ما زالت تعاني للبقاء ضمن هذه الحدود، حيث اشتكى بعضها خلال التجارب الشتوية من ذلك. وفي نهاية المطاف، اتفقت الأطراف على إضافة ثلاثة كيلوغرامات ليصبح الحد 798 كيلوغراماً.

وبالرغم من ذلك، يبدو أن بعض الفرق ما زالت غير قادرة على التلاؤم معه، حيث أدخلت فرقٌ مثل ريد بُل ومرسيدس تحديثات خلال جولة إيميليا رومانيا على حلبة إيمولا، بهدف خفض وزن السيارة.

وأشار هيلموت ماركو مستشار ريد بُل رياضة السيارات إلى أن سيارة العلامة النمساوية - التي يُعتقد بأنها أثقل بعشرة كيلوغرامات مما يريد الفريق - قد خسرت بعض الوزن، لكن "ما زال أمامنا عمل لإتمامه في هذا المجال، وما زلنا فوق الوزن الأدنى المحدد من قبل ’فيا’".

ويُعتقد أن الفريق الوحيد الذي تلاءم مع وزن 798 كيلوغراماً هو ألفا روميو، الذي قدم بداية متماسكة لموسمه في 2022، حيث يحتل المركز الخامس ضمن ترتيب بطولة المصنّعين.

وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح فريدريك فاسور مدير الفريق أن الفرق الأخرى "كانت تحتال" على "فيا"، لمحاولة رفع الحد الأدنى للوزن بشكل أكبر من 3 كيلوغرامات، وهذا ما كان ليضرّ بفرقٍ مثل ألفا روميو، التي نجحت بالفعل بالالتزام بالوزن.

فقال: "بصراحة، لا أفهم جميع التعليقات تلك، لأنني أعتقد أن هدف الجميع عند تصميم سيارة هو تحقيق الوزن المطلوب".

وأكمل: "لا أحد يتفاجأ من الوزن في اللحظة الأخيرة، أعتقد أن بعض الفرق احتالت على ’فيا’ لدفعها لزيادة الوزن الأدنى في اللحظة الأخيرة، لمستويات أعلى".

وتابع: "خطوة كهذه لن تكون عادلة، لأننا خلال عملية التطوير اتخذنا بعض القرارات المعقدة المتعلقة بالوزن، وحسمنا قرارنا. نعلم أن عالم الفورمولا واحد هكذا: الجميع يحاول التلاعب والتحايل".

بالمقابل، أكد فاسور أنه "كان من الواضح تماماً" أن مشكلة الالتزام بالوزن لدى الفرق لا تتعلق بالقوانين الجديدة، بل بالقرارات التصميمية لكل فريق.

فقال: "كان من الواضح أن الالتزام بحدّ الوزن أمر ممكن تماماً، بحيث لا تكون السيارات ثقيلة الوزن".

واختتم: "في حال أرادت بعض الفرق عدم التقيد به، فذلك يعود لقراراتٍ أخرى اتخذتها كي تحصل على أفضليةٍ في نواحٍ أخرى ربما، ما قد يؤثر على الوزن".