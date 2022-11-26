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ألفا روميو: التفوق على أستون مارتن سيصنع "فارقًا كبيرًا" في ميزانية 2023

قال فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو أن الجائزة المالية التي سيحصل عليها فريقه إثر إحرازه المركز السادس في بطولة الصانعين لموسم 2022 ستصنع "فارقًا كبيرًا" في ميزانية فريق هينويل في الموسم المُقبل.

ألفا روميو: التفوق على أستون مارتن سيصنع "فارقًا كبيرًا" في ميزانية 2023

حسم الفريق المركز السادس في ترتيب الصانعين خلال الجولة الختامية في أبوظبي بعدما أكمل السباق ضمن متساويًا في النقاط مع أستون مارتن، لكنه فاز بالمركز لامتلاكه أفضل نتيجة فردية لسباق في الموسم.

وتلك هي أفضل نتيجة في الترتيب يسجلها الفريق الذي تديره ساوبر منذ أن حلّ في في المركز السادس في 2012، كما تأتي تلك النتيجة بعد أن أحرز الفريق المركز الثامن في مناسبتين والمركز التاسع في الأعوام الثلاثة تحت اسم ألفا روميو.

ويمثّل كل مركز حوالي 10 - 12 مليون دولار من الجوائز المالية الإضافية، حيث ستسمح تلك النتيجة الآن للفريق بالضغط نحو سقف النفقات في 2023، وهو ما لم يتمكن من فعله هذا العام.

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"تلك أفضل نتيجة ننهي بها هذا الموسم ونتوجه إلى عطلة شتوية جيدة، كون المزاج العام للجميع سيكون إيجابيًا. وذلك مهم للغاية" قال فاسور.

وأضاف: "فوق كل هذا، كانت المعركة مع أستون مارتن مهمة للغاية، وبالتأكيد ستساعد كثيرًا بعد هذه النتيجة على الصعيد المالي".

وتابع: "نتواجد تحت سقف النفقات، ولذلك فإن أيّة دفعة ستمثّل فارقًا كبيرًا. وسنرى العام المُقبل، ولكنني واثق بأنها ستساعد كثيرًا".

وأكمل: "أعلم بأن بعض الفرق قالت أنه لا يمكنك فعل شيء مع 2 مليون دولار، لكن مع 10 مليون دولار سيكون بوسعنا فعل الكثير".

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