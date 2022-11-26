ألفا روميو: التفوق على أستون مارتن سيصنع "فارقًا كبيرًا" في ميزانية 2023
قال فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو أن الجائزة المالية التي سيحصل عليها فريقه إثر إحرازه المركز السادس في بطولة الصانعين لموسم 2022 ستصنع "فارقًا كبيرًا" في ميزانية فريق هينويل في الموسم المُقبل.
حسم الفريق المركز السادس في ترتيب الصانعين خلال الجولة الختامية في أبوظبي بعدما أكمل السباق ضمن متساويًا في النقاط مع أستون مارتن، لكنه فاز بالمركز لامتلاكه أفضل نتيجة فردية لسباق في الموسم.
وتلك هي أفضل نتيجة في الترتيب يسجلها الفريق الذي تديره ساوبر منذ أن حلّ في في المركز السادس في 2012، كما تأتي تلك النتيجة بعد أن أحرز الفريق المركز الثامن في مناسبتين والمركز التاسع في الأعوام الثلاثة تحت اسم ألفا روميو.
ويمثّل كل مركز حوالي 10 - 12 مليون دولار من الجوائز المالية الإضافية، حيث ستسمح تلك النتيجة الآن للفريق بالضغط نحو سقف النفقات في 2023، وهو ما لم يتمكن من فعله هذا العام.
- مرسيدس تعتقد أن بوسعها تفادي سابقة تدهور الأداء المستمر في الفورمولا واحد
- شائعات خروج بينوتو تتصاعد وسط تقارير بتقديم استقالته كمدير لفريق فيراري
- مرسيدس ما زالت لا تفهم جميع نواحي سيارتها لموسم 2022
- فيراري تكشف نواحي خسارتها معركة التطوير في مواجهة ريد بُل خلال موسم 2022
- "فيا" تعلن رحيل راو الموظفة السابقة لدى مرسيدس
"تلك أفضل نتيجة ننهي بها هذا الموسم ونتوجه إلى عطلة شتوية جيدة، كون المزاج العام للجميع سيكون إيجابيًا. وذلك مهم للغاية" قال فاسور.
وأضاف: "فوق كل هذا، كانت المعركة مع أستون مارتن مهمة للغاية، وبالتأكيد ستساعد كثيرًا بعد هذه النتيجة على الصعيد المالي".
وتابع: "نتواجد تحت سقف النفقات، ولذلك فإن أيّة دفعة ستمثّل فارقًا كبيرًا. وسنرى العام المُقبل، ولكنني واثق بأنها ستساعد كثيرًا".
وأكمل: "أعلم بأن بعض الفرق قالت أنه لا يمكنك فعل شيء مع 2 مليون دولار، لكن مع 10 مليون دولار سيكون بوسعنا فعل الكثير".
مرسيدس تعتقد أن بوسعها تفادي سابقة تدهور الأداء المستمر في الفورمولا واحد
فيرستابن: على سائقي الفورمولا واحد الاعتزال إذا لم يكونوا جاهزين للمعارك الطويلة
أحدث الأخبار
فيرستابن: على سائقي الفورمولا واحد الاعتزال إذا لم يكونوا جاهزين للمعارك الطويلة
قال ماكس فيرستابن بطل العالم في الفورمولا واحد أن على السائقين أن يعتزلوا إذا لم يكونوا جاهزين لحدّة المعارك المتقاربة الطويلة.
دبليو آر سي تؤجل خطط إقامة جولة في الشرق الأوسط إلى 2024
تعمل بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" على إقامة رالي صحراوي في الشرق الأوسط في 2024، وذلك بعد عدم إكتمال خطط إقامته هذا العام.
ألفا روميو: التفوق على أستون مارتن سيصنع "فارقًا كبيرًا" في ميزانية 2023
قال فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو أن الجائزة المالية التي سيحصل عليها فريقه إثر إحرازه المركز السادس في بطولة الصانعين لموسم 2022 ستصنع "فارقًا كبيرًا" في ميزانية فريق هينويل في الموسم المُقبل.
دبليو آر سي: المكسيك، تشيلي ورالي أوروبي جديد ينضمون إلى روزنامة 2023
كشفت بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" عن روزنامة من 13 جولة لموسم 2023 والتي تشهد عودة كل من المكسيك وتشيلي إلى جانب رالي أسفلتي أوروبي جديد بالكامل.