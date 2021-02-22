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ألفا روميو استعملت مفتاحي التطوير في العمل على أنف ومقدمة سيارة 2021

قررت ألفا روميو استعمال مفتاحي التطوير المتاحين لها من أجل العمل على تصميم جديد لأنف سيارة موسم 2021 في الفورمولا واحد "سي41"، وبعض القطع الأخرى في مقدمتها.

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ألفا روميو استعملت مفتاحي التطوير في العمل على أنف ومقدمة سيارة 2021

كشفت ألفا روميو النقاب عن سيارتها لموسم 2021 ضمن حدث أقيم في وارسو اليوم الاثنين، وذلك قبيل تجربة السيارة على حلبة برشلونة خلال يوم التصوير، الجمعة المقبل.

ويحق لكل فريق استعمال مفتاحي تطوير لتحديث قطع معينة من السيارة لموسم 2021 وذلك بعد الاتفاق على تجميد أغلب عمليات تطوير السيارات وذلك على ضوء جائحة فيروس "كورونا"التي ضربت العالم بأسره.

ونظراً للخيارات المحدودة المتاحة حيال مواضع تركيز الموارد في سيارة 2021، كشف جان مونشو المدير التقني، أن الفريق اختار استعمال مفتاحي التطوير للعمل على مقدمة السيارة.

حيث قال مونشو: "قررنا استثمار مفتاحي التطوير في أنف جديد، وذلك لدواعٍ انسيابية بطبيعة الحال".

وأكمل: "عملنا بشكل مكثف على نظام التعليق الأمامي، الجانح الأمامي والمكابح الأمامية. كذلك العوارض الجانبية والمصدّات الأمامية".

وأردف: "عملنا كذلك بشكل أساسي على الأرضية، الناشر، القطع التي لا تُرى عادة بين الإطارين الخلفيين والتي خضعت لتغييرات القوانين، لقد خسرنا الكثير من أداء الأرضية وكذلك الناشر".

وتابع: "لقد ركزنا كامل جهودنا على محاولة استرجاع الخسارة في الارتكازية (نتيجة القوانين)، وذلك يفسّر كل ذلك العمل من قبلنا".

واسترسل: "الهيكل بقي كما هو، علبة التروس كذلك. وأغلب نظام التعليق الخلفي".

واستطرد: "سنرى في الأسابيع المقبلة إن كانت خياراتنا صحيحة".

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وتدخل ألفا روميو موسم 2021 بعد موسم صعب العام الماضي لم تسجل فيه مركزاً أفضل من التاسع مع سائقيها كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي.

وتمكن الفريق من الحفاظ على المركز الثامن ضمن ترتيب بطولة المصنعين، لكن فريدريك فاسور مدير الفريق لا يودّ وضع أهداف ثابتة أو مراكز معينة قبل انطلاق الموسم.

فقال: "أعتقد أن الأمر الأهم لنا كفريق سباقات هو مواصلة التحسن باستمرار".

وتابع: "أن نضع أهدافاً مبكرة لهو أمر قد يكون مقيّداً في بعض الأحيان، لذا أعتقد بصراحة أننا نود التحسن. كامل الفريق متحفز ولديه الهدف نفسه، ونود التقدم خطوة تلو الأخرى إلى الأمام".

واختتم: "نعلم أن الطريق طويل، لكننا نعمل جاهدين وخطوة تلو الأخرى".

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