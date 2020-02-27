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ألفا توري قامت "بتغييرات لوجستية كبيرة للغاية" تزامناً مع تفشي وباء كورونا

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ألفا توري قامت "بتغييرات لوجستية كبيرة للغاية" تزامناً مع تفشي وباء كورونا
من قبل:
27-02-2020

كشفت ألفا توري أن تفشي وباء كورونا عالمياً، دفع بالفريق إلى تبني تغييرات كبيرة للغاية من الناحية اللوجستية ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان عدم انتقال محتمل للعدوى.

أدى تصاعد انتشار وباء كورونا عالمياً إلى عواقب مختلفة في جميع المجالات، ومن بينها سباقات السيارات.

ولعل أبرز العناوين كان تأجيل جائزة الصين الكبرى للفورمولا واحد إلى أجل غير مسمى، وكذلك تأجيل سباق سانيا للفورمولا إي الكهربائية.

وبينما كشفت عدة فرق في البطولة عن اتخاذ أقصى الاحتياطات الضرورية مثل فريق مكلارين، أكدت فيراري من جهتها كذلك على وضع ضوابط وتقييد لجميع أعمال السفر غير الضرورية والحدّ من الدخول إلى المصنع استجابةً لتفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

من جهته، أكد فرانز توست مدير فريق ألفا توري على أخذ المسألة بجدية كبيرة مع أقصى الاحتياطات.

حيث قال: "الكورونا قضية جدية للغاية. وجهنا في ألفا توري جميع العاملين لدينا للعمل بطريقة معينة. على سبيل المثال تقليل السفر بشكل كبير".

وأكمل: "الأشخاص القادمون من مناطق الخطر، الموظفون القادمون من إيطاليا، يجب أن يبقوا في المنزل".

وتابع: "لا نود أن يأتوا إلى المصنع. المزوّدون يجب كذلك ألا يزورونا في المصنع. سنرى الآن كيف ستسير الأمور لناحية السباق في كل من ملبورن والبحرين".

واسترسل: "آمل ألا يتمّ اكتشاف أية حالات إصابة بين الأشخاص في المصنع في فاينزا أو في بولونيا".

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وأكد توست كذلك تقييد الزيارات إلى المصنع مع استمرار مراقبة الوضع عن كثب.

فقال: "على سبيل المثال لدينا الكثير من الزوار، لذا نطلب منهم رجاءً أن يبقوا، إذ لا نستطيع دعوتهم إلى برشلونة، وذلك لمنع انتقال محتمل للعدوى إلى العاملين على الحلبة".

وأكمل: "سنرى كيف تسير الأمور، نظراً لأن الوضع متغير باستمرار. من الناحية اللوجستية، كان علينا تغيير كل شيء".

وتابع: "غيرنا الرحلات، إذ لم يكن من المسموح لنا الذهاب إلى سنغافورة أو هونغ كونغ".

بالمقابل، لا يرى توست أن ذلك سيؤثر على تحضيرات الفريق مع السيارة.

حيث قال: "حتى الآن لم تتأثر. نظراً لأننا استطعنا إيصال الجميع إلى هنا في الموعد".

واختتم: "سنرى كيف ستسير الأمور مع السباقات الأولى. لكن حتى الآن، يبدو أن كل شيء تحت السيطرة".

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الكاتب خلدون يونس

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