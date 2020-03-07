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ألفا تاوري ستختار خصائص علبة تروسها لموسم 2021 في سبتمبر

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ألفا تاوري ستختار خصائص علبة تروسها لموسم 2021 في سبتمبر
07-03-2020

وضعت ألفا تاوري موعدًا نهائيًا في سبتمبر/أيلول المقبل لتحديد خصائص علبة التروس التي ستتزوّد بها من ريد بُل في العام المقبل، حتّى لو أخذت شقيقتها الكبرى وقتًا أطول لتطوير العلبة أكثر.

كجزء من الشراكة المقرّبة بين الفريقَين المملوكَين من قبل ريد بُل، ستُواصل ألفا تاوري التزوّد بعددٍ من المكوّنات من ريد بُل، بما في ذلك نظام التعليق، وعلبة التروس والأنظمة الهيدروليكيّة.

لكن مع توجّه الفورمولا واحد إلى تغييرات واسعة في القوانين في العام المقبل، ما يعني عدم وجود فرصة للحصول على تصاميم من العام الأسبق مثلما كان عليه الحال حتّى الآن، فقد اتّفق الفريقان على جدولٍ زمني لمواعيد ختم العمل على مكوّنات معيّنة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال كيفيّة تغيّر علاقة العمل نتيجة تغييرات 2021، قال فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري: "سنحصل أيضاً على نظامَي التعليق الأماميّ والخلفيّ وعلبة التروس والأنظمة الهيدروليكيّة بتصميم العام المقبل".

وأضاف: "لكن سيُتّخذ القرار في أغسطس/سبتمبر عندما تتّخذ ريد بُل قرارها إمّا باختيار علبة التروس التي ستستخدمها هي أيضاً أو أنّها ستُواصل عمليّة التطوير في نفق الهواء(أي تواصل العمل على علبة التروس). حينها قد نحصل على علبة تروس تكون قد صُمّمت في سبتمبر، كونه لا يسعنا الانتظار حتّى نوفمبر/ديسمبر، كوننا لن نحصل على علبة تروسٍ حينها".

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وقال توست أنّه في حين أنّ أيّة تعديلات بعد موعد سبتمبر ستكون طفيفة، إلّا أنّ تلك التغييرات ستكون من نوع المكاسب الهامشيّة التي تعني الكثير لريد بُل.

وقال النمساوي: "سنحصل على المكوّنات التي تكون جاهزة على صعيد التصميم في سبتمبر. إن واصلت ريد بُل للتقنيات البحث لصالح سيارتها، فحينها قد يكون في سيارتهم شيء مختلف. لكنّه لن يكون مختلفًا بالكامل".

وأضاف: "ربّما قد يكون ذراع نقل الحركة منخفضًا أو أعلى قليلًا، أو يكون الترس التفاضليّ منخفضًا/مرتفعًا أو متقدّمًا إلى الأمام أكثر. ستكون تلك عبارة عن بضع مليمترات، لكنّ ذلك مهمٌ بالنسبة لفريق مثل ريد بُل ريسينغ كون تلك التغييرات الصغيرة أو لنقل أنّ الكثير من التغييرات الصغيرة تُصبح عاملًا مُفرّقًا كبيرًا في الأداء".

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