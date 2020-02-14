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ألفا توري تنزع النقاب عن سيارتها لموسم 2020

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ألفا توري تنزع النقاب عن سيارتها لموسم 2020
من قبل:
, محرر
14-02-2020

كشف فريق ألفا توري عن سيارته الجديدة التي سيُنافس بها في موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد اليوم الجمعة في سالزبورغ، حيث يُمنّي الفريق الرديف لريد بُل النفس بالمنافسة في صدارة فرق الوسط في ظلّ دخول عامه الثالث ضمن شراكته مع صانع المحرّكات هوندا.

تتّجه ألفا توري - المعروفة سابقًا بسكوديريا تورو روسو - لخوض غمار هذا الموسم مع تشكيلة ثابتة متألفة من دانييل كفيات وبيير غاسلي.

وقد حققت الحظيرة الإيطالية أفضل نتائجها في الفورمولا واحد الموسم الماضي، مسجّلة أكبر عدد نقاط منذ انضمامها للبطولة في 2006، برصيد 85 نقطة، لتحتلّ المركز السادس في ترتيب بطولة الصانعين.

ونتيجة لتغيّر العلامة، فإنّ السيارة الجديدة تزيّنت بألوانٍ مختلفة، حيث طغى اللونان الأبيض والأزرق على كسوتها.

وعلى الصعيد التقنيّ، فقد واصل الفريق ذات دربه مثل العام الماضي مع إدخال عددٍ من التحسينات في جوانب مختلفة من السيارة.

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الكاتب أحمد مجدي

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