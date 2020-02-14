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سيارات موسم 2020
ألفا توري تنزع النقاب عن سيارتها لموسم 2020
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كشف فريق ألفا توري عن سيارته الجديدة التي سيُنافس بها في موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد اليوم الجمعة في سالزبورغ، حيث يُمنّي الفريق الرديف لريد بُل النفس بالمنافسة في صدارة فرق الوسط في ظلّ دخول عامه الثالث ضمن شراكته مع صانع المحرّكات هوندا.
تتّجه ألفا توري - المعروفة سابقًا بسكوديريا تورو روسو - لخوض غمار هذا الموسم مع تشكيلة ثابتة متألفة من دانييل كفيات وبيير غاسلي.
وقد حققت الحظيرة الإيطالية أفضل نتائجها في الفورمولا واحد الموسم الماضي، مسجّلة أكبر عدد نقاط منذ انضمامها للبطولة في 2006، برصيد 85 نقطة، لتحتلّ المركز السادس في ترتيب بطولة الصانعين.
ونتيجة لتغيّر العلامة، فإنّ السيارة الجديدة تزيّنت بألوانٍ مختلفة، حيث طغى اللونان الأبيض والأزرق على كسوتها.
وعلى الصعيد التقنيّ، فقد واصل الفريق ذات دربه مثل العام الماضي مع إدخال عددٍ من التحسينات في جوانب مختلفة من السيارة.
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ألفا توري تنزع النقاب عن سيارتها لموسم 2020
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