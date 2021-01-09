ألفا تاوري: نجاحات 2020 تجاوزت الإنجازات مع فيتيل في 2008

بعد تغيير اسم الحظيرة الإيطالية من تورو روسو إلى ألفا تاوري، تمكن الفريق من تسجيل ثاني فوز له على مدار 15 عامًا عندما انتزع بيير غاسلي انتصارًا مفاجئًا في جائزة إيطاليا الكبرى.

وكانت تلك أبرز نتيجة للفريق في موسم 2020 الذي شهد كذلك عددًا من التأديات المثيرة للإعجاب من قَبَل غاسلي تحديدًا، في حين اقترب زميله دانييل كفيات من حصد منصّة تتويج في إيمولا.

وقد أكمل الفريق الموسم بالمركز السابع في بطولة الصانعين، مسجلًا أكبر رصيد نقاط في مسيرته حتى الآن، مُنهيًا بفارق 24 نقطة فقط خلف فيراري.

وقد دفع انتصار غاسلي إلى إجراء مقارنات بين أداء تورو روسو في 2008، عندما سابق بطل العالم أربع مرات المستقبلي فيتيل لصالح الفريق وبات أصغر فائز بسباق فورمولا واحد في تاريح الفورمولا واحد حينها في مونزا.

لكنّ توست - الذي أشرف كذلك على عام إنجاز فيتيل مع تورو روسو قبل انتقال الألماني إلى صفوف ريد بُل - يرى بأنّ إنجازات الفريق في 2020 تخطت ما حققه الفريق في 2008.

فقال: "صحيحٌ أنّ انتصار سيباستيان في مونزا في 2008 كان رائعًا، لكننا لم نحظ بذات القدر من النتائج الجيّدة مثل هذا العام".

وأضاف: "لم تكن النتيجة الجيّدة الوحيدة هذا العام هي الفوز في مونزا، حيث كانت هنالك العديد من السباقات الجيّدة الأخرى، مع المركز الرابع في إيمولا، الخامس في بورتيماو. كما تواجدنا في المركز السادس في البحرين وألمانيا، والسابع في النمسا وبريطانيا وموجيللو".

وتابع: "لم نحظ فقط بسباقٍ مثير وحيد. حققنا العديد من النتائج الجيّدة، وهذا يضع هذا العام أمام 2008 بفارق كبير".

في المقابل، أشاد توست بالطريقة التي تقدمت بها ألفا تاوري في 2020 وكذلك الخطوة التي حققها غاسلي على مدار الموسم.

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فقال: "عمل فريق التصميم والإنتاج على نحوٍ جيّد للغاية. حيث أصبحنا أقوى وأقوى، وكذلك في جانب عمليات المسار. بالإضافة إلى أنّ لدينا سائقين جيّدين للغاية، حيث تحسّن بيير كثيرًا ووصل إلى مستوى عالٍ بالفعل الآن".