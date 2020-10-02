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ألفا تاوري: نتفهّم سبب انسحاب هوندا من الفورمولا واحد

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ألفا تاوري: نتفهّم سبب انسحاب هوندا من الفورمولا واحد
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قال فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري أنّ الحظيرة الإيطاليّة تتفهّم سبب قرار هوندا وضع حدٍ لمشاركتها في الفورمولا واحد، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ ألفا تاوري ستبدأ الآن بعمليّة البحث عن مزوّدٍ جديد لموسم 2022 وما بعده.

أعلنت هوندا بشكلٍ مفاجئ إنهاء برنامجها في الفورمولا واحد مع نهاية موسم 2021 من أجل تكريس كامل جهودها على السيارات الكهربائيّة للمستقبل وتقليص انبعاثات الكربون.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أعوامٍ من التعاون مع ألفا تاوري وعامين مع ريد بُل، وبعد 6 أعوامٍ من عودة الصانع الياباني إلى الفورمولا واحد في 2015.

وفي حين أنّه تحسّر على خسارة مصنّعٍ بحجم هوندا، خاصة بعد تحقيقهما مؤخّرًا للفوز بجائزة إيطاليا الكبرى، إلّا أنّ توست قال أنّه يتفهّم قرار الصانع الياباني.

وقال توست: "تمكّنت ألفا تاوري وهوندا من بناء شراكة مهنيّة جيّدة جدًا منذ بدء شراكتنا في 2018".

وأضاف: "استمتعنا بنجاحات رائعة في الأعوام القليلة الماضية، وفزنا بسباقٍ وصعدنا إلى منصّة التتويج في مناسبتين، مرّة المركز الثاني ومرّة الثالث".

وتابع: "من المؤسف أنّ هوندا قرّرت وضع حدٍ لالتزامها تجاه الفورمولا واحد، وذلك كون أداء وحدة طاقتها تحسّنًا مستمرًا ودراميًا لتُصبح من بين أفضل وحدات الطاقة في البطولة في فترة قصيرة منذ عودتها إلى البطولة".

وأكمل: "أنا مقتنعٌ بأنّنا سنواصل معًا تحقيق نتائج قويّة في السباقات المتبقية هذا العام والعام المقبل".

وأردف: "نحترم السبب وراء قرار هوندا التركيز على المبادرات البيئيّة بالتأكيد، وسعيها لبلوغ مستوى خالٍ من انبعاثات الكربون".

وأردف: "نتمنّى لهم جميعًا الأفضل لبلوغ تلك الأهداف والحصول على مستقبلٍ ناجح. نودّ شكر هوندا على هذا التعاون المثمر، استمتعنا بكلّ يومٍ لنا معًا".

واختتم بالقول: "لن يكون من السهل إيجاد شريك محرّكات مثل هوندا بالطبع. سنبدأ بالنظر في جميع الاحتمالات لإيجاد أفضل حلٍ لوحدة الطاقة لموسم 2022 وما بعده".

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حول هذه المقالة

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الكاتب مروان الوافي

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