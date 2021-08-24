ألفا تاوري: معاناة تسونودا كناشئ "لم تأتِ من فراغ"

ترقى تسونودا للقيادة في الفورمولا واحد بعد أن حقق المركز الثالث في الفورمولا 2 العام الماضي، لكنه خاض موسماً متقلباً حتى الآن.

ويشعر إيغينتون أن الياباني الناشئ يتقدم كل يوم، وأن المصاعب الكبيرة التي يواجهها ليست غير متوقعة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لو نظرنا إلى أول موسم لأي سائق فورمولا واحد، لوجدنا الكثير من التقلبات".

وأكمل: "أذكر في الماضي عندما كان يعاني السائقون اليافعون مع الفرق في بداية الموسم. إذ كانت تمر خمسة سباقات ولم نكن ندري ما يجري حقاً".

وتابع: "ذلك ليس أمراً غير مستغرب. بل محبط وصعب. إلا أن هذا لم يأتِ من فراغ".

واسترسل: "أعتقد أن بعضاً من الضغوط التي تعرض لها يأتي نتيجة تقديمه لأداء جيد في أول سباق له. تنافسية السيارة ومن ثم التوقعات المرتفعة، لكنه في الحقيقة ما زال ضمن مرحلة التعلم".

واستكمل: "أن تركز وتسعى إلى التقدم، وفجأة تبدأ بالمعاناة، فإن علامات الاستفهام تزيد من الضغوطات. لكن من وجهة نظري، لا أرى أن هذا أمر غير اعتيادي".

بالمقابل، أشار إيغينتون إلى أن التقدم السريع للفورمولا واحد ليس بالأمر الغريب، وأن تعقيدات السيارات الحالية صعّبت من عملية تأقلم تسونودا.

فقال: "من الواضح أنه ليس أول سائق يافع هنا، هناك الكثير من السائقين تعرضوا لظروف مماثلة".

وأكمل: "لكن ما يختلف الآن عن الماضي، هو مدى تعقيد سيارة الفورمولا واحد. فيما يتعلق بكيفية قيادتها وكمية العمل المطلوبة من السائق".

وتابع: "نظراً للتعقيدات الحالية، والكم الكبير الذي تحتاج لتعلمه إضافة إلى وتيرة التطوير السريعة للفورمولا واحد، فإن التحديات تصبح أكبر".

وأضاف: "منذ عدة سنوات كان بوسعك التعويض في التجارب الحرة الثانية في حال عانيت من حصة أولى صعبة. أما الآن، فإنك تواجه وضعاً أصعب بكثير في حال لم تمضِ ما يكفي من الوقت على المسار".

واختتم: "إن كنت سائقاً يافعاً، فإن الوضع أصعب لأن الوقت على المسار بات يمتلك أهمية أكبر بكثير. وهناك الكثير لا بد من تعلمه، تسونودا ضمن مرحلة التعلم، وهو يقوم بعمل رائع".