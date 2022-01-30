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ألفا تاوري: ما زال أمام غاسلي "المذهل" متسع للتحسن

من قبل:
, محرر

يرى فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري أن سائقه بيير غاسلي "المذهل" ما زال يمتلك متسعاً للتحسن، بعد موسم مثير للإعجاب في موسم 2021 المنصرم.

ألفا تاوري: ما زال أمام غاسلي "المذهل" متسع للتحسن

مع خوض زميله يوكي تسونودا أولى مواسمه كناشئ في 2021، اضطر غاسلي لتسجيل أكثر نقاط الفريق خلال المعركة على المركز الخامس ضمن بطولة المصنّعين، والتي خسرها لصالح ألبين.

وكان أداء غاسلي في صعود مستمر منذ أن أعادته ريد بُل من صفوف فريقها الأساسي إلى الرديف تورو روسو منتصف موسم 2019، حيث نجح بتحقيق فوز مذهل في جائزة إيطاليا الكبرى 2020.

وفي 2021، برزت قوة غاسلي بوضوح خلال التصفيات، حيث تأهل ضمن الصفوف الثلاثة الأولى 16 مرة من أصل 22. وهذا ما سمح له بتسجيل 110 نقطة على طريقه لحصد المركز التاسع ضمن بطولة السائقين.

وبينما يدرك توست أن غاسلي "حقق قفزة كبيرة إلى الأمام" لكنه يرى أن هناك المزيد من المتسع أمامه للتحسن أكثر.

فقال: "إنه يمتلك إمكانيات مذهلة، لكن الأمر الأهم باعتقادي هو إمكانية تحسنه أكثر".

وتابع: "في هذه المرحلة الحاسمة، وفي حال نجحنا بتقديم سيارة تنافسية الموسم المقبل، فسيكون متواجداً بكل قوة".

وأردف: "لقد حقق قفزة كبيرة الموسم المنصرم، قفزة كبيرة حقاً. وسيواصل بكل قوة مجدداً إن نجحنا بتقديم سيارة تنافسية له".

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وكانت ريد بُل قد استعانت بالمكسيكي سيرجيو بيريز كبديل عنه، ليصبح بالتالي القائد ضمن فريق ألفا تاوري ويركز على دوره ورفع أدائه.

وحين سُئِل إن كانت ألفا تاوري ستمنح غاسلي منصة تمكنه من المواصلة لتحقيق أهدافه الشخصية كسائق، اعترف توست أن هذا سيكون تحدياً صعباً نظراً لقوة فرق الصدارة بالرغم من تطبيق قانون سقف النفقات.

فقال: "ذلك يعتمد على المكونات التي ندمجها معاً. إن عملت السيارة بشكل جيد، لا أرى سبباً يمنعه من تحقيق النجاح".

وتابع: "لكن الكلام عن المنافسة على اللقب… بنية فريقنا التحتية جيدة، وتتحسن أكثر وأكثر لكن بالمقارنة مع فرق مثل مرسيدس أو ريد بُل، فيراري، مكلارين.. نحن ما زلنا خلفها".

واختتم: "لكن هذا لا يعني عدم القدرة على تحقيق النجاح بين حين لآخر ومنافسة تلك الفرق".

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تحليل: ما الذي تُغيّره إطارات بيريللي بقياس 18 إنشًا بالنسبة لمصمّمي الفورمولا واحد
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