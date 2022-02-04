ألفا تاوري: "لا فرصة فعلية" لمشاركة فرق الفورمولا واحد بناشئَين

قرر فريق هاس في 2021 المشاركة بناشئَين مع ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين، وهي استراتيجية كان يتبناها فريق تورو روسو سابقاً (قبل تغيير اسمه إلى ألفا تاوري).

لكن ومع سعي الفورمولا واحد لخفض الفوارق بين الفرق عبر تطبيق قوانين مثل سقف النفقات والحزمة الجديدة للقوانين التقنية في 2022، يشعر توست أنه لم يعد هناك مجالٌ يسمح بإشراكِ ناشئين لا يمتلكون الخبرة الكافية.

فقال: "حالياً ومع الوضع الحالي للفورمولا واحد، فإن تواجد سائقَين ناشئَين يمثل تحدياً كبيراً ضمن بطولة المصنعين، وسيدفع الفريق مباشرةً إلى الخلف".

وأكمل: "لا فرصة بتواجد سائقَين ناشئَين ضمن فريق واحدٍ من فرق الوسط، أو حتى المقدمة، لأنَ مستوى المنافسة مرتفع جداً في البطولة. لو نظرنا إلى أزمنة التصفيات، لوجدنا الفوارق لا تتعدى أجزاءً من الألف من الثانية. أعتقد أن بيير غاسلي في السعودية كان بفارق 0.087 ثانية خلف شارل لوكلير، ما يعني 78 سنتيمتراً تقريباً، وهذا كان الفارق بين مركزَين".

وتابع: "في حال وجود سائق ناشئ لا يمتلك الخبرة الكافية، فنحن نتكلم عن تأخرٍ بأعشار الثانية وهذا فارق كبير".

بيير غاسلي، ألفا تاوري تصوير: صور موتورسبورت

في 2021 تواجد غاسلي الذي قدم أقوى مواسمه في الفورمولا واحد، إلى جانب الناشئ الياباني يوكي تسونودا ضمن صفوف ألفا تاوري.

وبينما ما زال الفريق منفتحاً على ضمّ ناشئين ضمن دوره كرديف لفريق ريد بُل الأساسي، لكن توست يفضل شراكةً بين ناشئ وسائقٍ خبير.

فقال: "أعتقد أن المزيج من سائق خبير وآخر ناشئ، أفضل".

وأكمل: "بالطبع، إنه سائق يمتلك موهبة مرتفعة، وألفا تاوري لطالما كانت وستبقى فريقاً لرعاية وتنشئة السائقين اليافعين".

وبعد تحقيق المركز السادس ضمن ترتيب بطولة المصنّعين 2021، بفضل جهود غاسلي بشكل أساسي، حيث قرر الفريق الاحتفاظ بنفس التشكيلة لموسم 2022.