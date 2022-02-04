تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / فيراري تُشغّل سيارتها الجديدة "اف1-75" للمرّة الأولى التالي / ألبين تعيد هيكلة  القسم التقني قبيل موسم 2022 للفورمولا واحد
فورمولا 1 أخبار

ألفا تاوري: "لا فرصة فعلية" لمشاركة فرق الفورمولا واحد بناشئَين

يرى فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري في الفورمولا واحد، أن أيام مشاركة الفرق بناشئَين قد ولّت، نظراً لتضاؤل الفوارق بين الفرق أكثر وأكثر.

ألفا تاوري: "لا فرصة فعلية" لمشاركة فرق الفورمولا واحد بناشئَين

قرر فريق هاس في 2021 المشاركة بناشئَين مع ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين، وهي استراتيجية كان يتبناها فريق تورو روسو سابقاً (قبل تغيير اسمه إلى ألفا تاوري).

لكن ومع سعي الفورمولا واحد لخفض الفوارق بين الفرق عبر تطبيق قوانين مثل سقف النفقات والحزمة الجديدة للقوانين التقنية في 2022، يشعر توست أنه لم يعد هناك مجالٌ يسمح بإشراكِ ناشئين لا يمتلكون الخبرة الكافية.

فقال: "حالياً ومع الوضع الحالي للفورمولا واحد، فإن تواجد سائقَين ناشئَين يمثل تحدياً كبيراً ضمن بطولة المصنعين، وسيدفع الفريق مباشرةً إلى الخلف".

اقرأ أيضاً:

وأكمل: "لا فرصة بتواجد سائقَين ناشئَين ضمن فريق واحدٍ من فرق الوسط، أو حتى المقدمة، لأنَ مستوى المنافسة مرتفع جداً في البطولة. لو نظرنا إلى أزمنة التصفيات، لوجدنا الفوارق لا تتعدى أجزاءً من الألف من الثانية. أعتقد أن بيير غاسلي في السعودية كان بفارق 0.087 ثانية خلف شارل لوكلير، ما يعني 78 سنتيمتراً تقريباً، وهذا كان الفارق بين مركزَين".

وتابع: "في حال وجود سائق ناشئ لا يمتلك الخبرة الكافية، فنحن نتكلم عن تأخرٍ بأعشار الثانية وهذا فارق كبير".

بيير غاسلي، ألفا تاوري

بيير غاسلي، ألفا تاوري

تصوير: صور موتورسبورت

في 2021 تواجد غاسلي الذي قدم أقوى مواسمه في الفورمولا واحد، إلى جانب الناشئ الياباني يوكي تسونودا ضمن صفوف ألفا تاوري.

وبينما ما زال الفريق منفتحاً على ضمّ ناشئين ضمن دوره كرديف لفريق ريد بُل الأساسي، لكن توست يفضل شراكةً بين ناشئ وسائقٍ خبير.

فقال: "أعتقد أن المزيج من سائق خبير وآخر ناشئ، أفضل".

وأكمل: "بالطبع، إنه سائق يمتلك موهبة مرتفعة، وألفا تاوري لطالما كانت وستبقى فريقاً لرعاية وتنشئة السائقين اليافعين".

وبعد تحقيق المركز السادس ضمن ترتيب بطولة المصنّعين 2021، بفضل جهود غاسلي بشكل أساسي، حيث قرر الفريق الاحتفاظ بنفس التشكيلة لموسم 2022.

المشاركات
التعليقات
فيراري تُشغّل سيارتها الجديدة "اف1-75" للمرّة الأولى
المقال السابق

فيراري تُشغّل سيارتها الجديدة "اف1-75" للمرّة الأولى
المقال التالي

ألبين تعيد هيكلة  القسم التقني قبيل موسم 2022 للفورمولا واحد

ألبين تعيد هيكلة  القسم التقني قبيل موسم 2022 للفورمولا واحد
تحميل التعليقات
More from
ألفا تاوري
ألفا تاوري: سقف النفقات غير كافٍ لتقليص الفارق خلف فرق الصدارة
فورمولا 1

ألفا تاوري: سقف النفقات غير كافٍ لتقليص الفارق خلف فرق الصدارة

مشاكل موسم 2021 وضعت تسونودا على "طريق طويل" لاستعادة الثقة
فورمولا 1

مشاكل موسم 2021 وضعت تسونودا على "طريق طويل" لاستعادة الثقة

توست: تجديد عقد تسونودا لم يكن أبداً موضع شكّ
فورمولا 1

توست: تجديد عقد تسونودا لم يكن أبداً موضع شكّ

أحدث الأخبار

شتاينر "واثق تماماً" من قدرة "فيا" على حلّ تداعيات دراما سباق أبوظبي 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

شتاينر "واثق تماماً" من قدرة "فيا" على حلّ تداعيات دراما سباق أبوظبي 2021

"فيا" تبدأ البحث عن مدير تنفيذي مع بدء عملية إعادة الهيكلة
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" تبدأ البحث عن مدير تنفيذي مع بدء عملية إعادة الهيكلة

هاس تتفهّم موقف الفرق الكبرى من السباقات القصيرة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

هاس تتفهّم موقف الفرق الكبرى من السباقات القصيرة في الفورمولا واحد

سام مايكل المدير الرياضيّ السابق لمكلارين يرأس لجنة السلامة في "فيا"
فورمولا 1 فورمولا 1

سام مايكل المدير الرياضيّ السابق لمكلارين يرأس لجنة السلامة في "فيا"

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.