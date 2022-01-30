ألفا تاوري: سقف النفقات غير كافٍ لتقليص الفارق خلف فرق الصدارة

كجزء من سعي الفورمولا واحد لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدل بين فرق البطولة تم تطبيق قوانين مثل سقف النفقات، بحيث تضطر الفرق للتفكير بذكاء للفوز بالبطولة بدلاً من إنفاق كميات ضخمة من الأموال.

لكن وبينما سيؤثر سقف النفقات البالغ 140 مليون دولار أمريكي على فرقٍ مثل مرسيدس، ريد بُل وفيراري، لكن فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري، لا يرى أنه يضمن منافسة أكثر عدلاً للجميع.

حيث أشار إلى أن عوامل أخرى مثل نوعية نفق الهواء المستعمل وأجهزة المحاكاة، تلعب دوراً بنفس أهمية كمية الأموال المصروفة.

فقال: "ما زال علينا العمل على الأساسيات، من أجل تحسين كل ما يمكن. لو نظرنا إلى أدوات المحاكاة، وبالمقارنة مع ما تمتلكه الفرق الكبيرة، فنحن ببساطة لا نمتلك نفس الأدوات".

وأكمل: "لقد استثمروا فيها خلال السنوات الأخيرة، وبالملايين".

وتابع: "لدينا ميزانية جيدة، لكننا لن نكون على الإطلاق في موقع يسمح لنا بإنفاق نفس الكمية من الأموال على أدوات المحاكاة. خاصة وأن أهميتها تزداد يوماً تلو الآخر، لأن الوقت المسموح على الحلبات للتجارب بات أقل".

واسترسل: "لذا، نحتاجها، وما زلنا متأخرين في هذه الناحية".

بالمقابل، يرى توست أن هناك بعض الشكوك حيال كيفية أداء الفرق نظراً لأن موسم 2022 سيكون الأول تحت القوانين الجديدة.

فقال: "هناك الكثير من العوامل المجهولة ولدينا موسم جديد بالكامل في كل شيء. ليس بوسعنا المقارنة مع الآخرين".

وأكمل: "أثق في مهندسينا لأنهم نجحوا ببناء سيارتين جيدتين: ’إي.تي01’ كانت بالفعل سيارة جيدة وسيارة 2021 كانت خطوة إلى الأمام. لذا لم لا تكون ’إي.تي03’ سيارة أفضل بالرغم من أنها جديدة بالكامل؟".

وتابع: "أين سيكون موقعنا التنافسي؟ لا أدري حقاً. لكنني أثق بالفريق، وبمجموعة العمل على الناحية الانسيابية، إنهم يسيرون في الطريق الصحيح".

وبينما تعتبر ألفا تاوري خلف الفرق الكبيرة لناحية المنشآت، لكن توست أكد أن الجهود تُبذل لتحسين ذلك.

فقال: "لدينا مبنى جديد سينتهي في غضون عامين، وهناك الكثير من الأمور على قدم وساق تدفعنا نحو موقع جيد".

واختتم: "لكن ليس نحن فقط، الآخرون يتقدمون أيضاً. هذه هي الفورمولا واحد، معركة كبيرة على جميع الأصعدة".