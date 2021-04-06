ألفا تاوري "ستُحقّق خطوة رائعة إلى الأمام" بحلول سباق إسبانيا

مستغلّة وحدة طاقة هوندا الأقوى لهذا العام، قدّمت ألفا تاوري أداءً لافتًا منذ البداية في الجولة الافتتاحيّة في البحرين.

إذ أظهر بيير غاسلي قدرات السيارة عبر التأهّل خامسًا، لكنّه لم يستغلّ ذلك في السباق بسبب ضرر الجناح الأمامي الذي لحق به عند الانطلاقة.

وأثار اليافع يوكي تسونودا الإعجاب عبر تقديمه لعرض لافت في طريقه من المركز الـ 13 إلى التاسع مُحقّقًا نقطتين في بداية مسيرته.

وكان فرانز توست مدير الفريق سعيدًا بسرعة وموثوقيّة السيارة، لكنّه حذّر من أنّ الصورة لن تتّضح إلّا بعد سباقَين أو ثلاثة.

وسيعمل الفريق خلال تلك الفترة على تقديم تحديثات تدريجيّة، حيث قال إنينغتون أنّها نتيجة محاولة الفريق استرجاع الارتكازيّة التي ضيّعتها تغييرات قوانين الأرضيّة.

وقال البريطاني خلال جولة البحرين: "لدينا تحديثات قادمة بالفعل. تتمحور حول الجوانب الانسيابيّة. تغيّرت الأرضيّة بشكلٍ دراماتيكي بسبب تغييرات القوانين، والناشر وطريقة عمل السيارة في قسمها الخلفيّ".

وأكمل: "يُحاول الجميع استرجاع الأحمال، استرجعنا جزءًا مقبولًا ونحاول الآن العمل على زيادة مجال عمل السيارة ومنحها نافذة عمل انسيابيّة أوسع".

كما قال إغينتون أنّ الفريق لا يزال بصدد إتمام أعمال تطابق البيانات، كون التجارب الشتويّة أُقيمت قبل أسبوعين فقط من انطلاق الموسم.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّنا حصلنا على نظرة جيّدة على ما نستطيع استهدافه بهذه السيارة".

وأضاف: "لذا سنعمل على التطويرات الانسيابيّة واستغلال المزيد من الأداء من جوانب أخرى من السيارة لم تتأثّر بتغييرات القوانين والتأكّد من أنّ التغييرات لم تؤثّر سلبًا على أيّ شيء آخر".

وأكمل: "ستكون لدينا مكوّنات جديدة في إيمولا، وأخرى في البرتغال. سنجلب أشياء جديدة في إسبانيا، أي أنّها تحديثات تدريجيّة. لن تكون تحديثات تخطف الأضواء، لكن بحلول سباق إسبانيا فسنكون قد حقّقنا خطوة رائعة".