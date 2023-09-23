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ألفا تاوري ستحتفظ بـ تسونودا وريكاردو لموسم 2024 في الفورمولا واحد

أكد فريق ألفا تاوري احتفاظه بكل من يوكي تسونودا ودانيال ريكاردو لموسم 2024 المقبل في الفورمولا واحد، بينما سيعود ليام لاوسون إلى دور السائق الاحتياطي.

دانيال ريكاردو، يوكي تسونودا ألفا تاوري

سيحصل تسونودا على موسم إضافي مع فريق فاينزا، بينما سيواصل ريكاردو لموسم إضافي رغم أن عودته المقررة لهذا الموسم قد واجهتها مشاكل بسبب إصابته في زاندفورت.

وكان قرار ألفا تاوري صعباً بعض الشيء، نظراً للأداء القوي والمثير للإعجاب الذي قدمه لاوسون كبديل عن ريكاردو.

ومن المتوقع كذلك أن يتغيب الأسترالي عن جولة قطر نظراً لمواصلة عملية التعافي، ما يعني أن لاوسون سيواصل القيادة بديلاً عنه أيضاً.

"أتطلع قدماً لمواصلة المنافسة والتعاون مع الفريق ودانيال" قال تسونودا.

وأكمل: "أنا ممتن لكل من ريد بُل وهوندا، على دعمهم المتواصل لي وثقتهم بي، وأنا مسرور جداً وممتن لمواصلة هذه الشراكة".

أما ريكاردو فقال: "أنا مسرور حقاً لمواصلة التعاون مع يوكي للموسم المقبل، ومواصلة هذه الرحلة مع ألفا تاوري".

وأكمل: "بعد التقدم الذي حققناه بالفعل، والخطط للمستقبل، فإنني متحمس حقاً للفريق. نحن نواصل البناء وهذا أمر رائع".

وكان فرانز توست مدير الفريق الذي سيرحل عن منصبه، قد أثنى على تقدم تسونودا ونضجه، كما أكد أيضاً أن أمام لاوسون "مستقبل قريب في الفورمولا واحد".

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