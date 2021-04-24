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ألفا تاوري: حادث تسونودا في التصفيات "جزء من رحلة الناشئ"

لا يشعر فريق ألفا تاوري بأنّ يوكي تسونودا يحتاج لتغيير مقاربته بعد حادثه في تصفيات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، قائلًا أنّ ذلك "جزء من رحلة أيّ ناشئ" في الفورمولا واحد.

ألفا تاوري: حادث تسونودا في التصفيات "جزء من رحلة الناشئ"

بزغ نجم تسونودا خلال بداية مسيرته في البحرين الشهر الماضي أثناء قتاله لتحقيق المركز التاسع، لكنّه واجه جولة ثانية صعبة في إيمولا.

وتعرّض الياباني لحادث في بداية القسم الأوّل من التصفيات ودمّر القسم الخلفي من سيارته. نتيجة لذلك انطلق من المركز الأخير واضطرّ فريقه لتغيير علبة التروس وبعض مكوّنات وحدة الطاقة بسبب الضرر البالغ.

وقال ناشئ ريد بُل أنّه كان "متحمّسًا بشكلٍ مفرط" خلال تلك اللفّة السريعة وهو ما تسبّب في حادثه، لكنّ جودي إغينتون المدير التقنيّ لفريق ألفا تاوري لا يعتقد بأنّ على تسونودا تغيير مقاربته، معتبرًا ما حدث خطأ ناشئ.

وقال إغينتون: "أعتقد بأنّه من المنصف القول أنّه تمّ تقييم أدائه بشكلٍ معقولٍ حتّى الآن".

وأضاف: "بدأ اللفّة بشكلٍ جيّد، لم يقم بأيّ شيء جنوني في بدايتها، كان مقطعه الأوّل جيّدًا، والثاني مقبولًا. ضغط على دوّاسة الوقود أبكر قليلًا على الحفف الجانبيّة ببساطة وفقد السيطرة على السيارة".

وأردف: "هذا أحد تلك الأمور التي تحدث مع سائقٍ يافع في بداية مسيرته. أعتقد بأنّ أيًا من هؤلاء السائقين في الفورمولا واحد قد واجه هذا النوع من الحوادث".

وأكمل: "لذا ليس هذا بالمنحى الشائع المتمثّل في ضغطه المفرط على مدار اللفّة، حدث ذلك اليوم فقط".

ثمّ تابع: "بعد معرفة ما حدث فربّما كان عليه ترك بعض الهامش، لكنّ ذلك جزء من رحلة الناشئ، أليس كذلك؟".

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وكان تسونودا قادرًا على شقّ طريقه في الترتيب خلال السباق وتواجد في المركز العاشر خلال فترة العلم الأحمر، لكنّه انزلق عند إعادة الانطلاقة وتراجع إلى الخلف مجدّدًا قبل أن يُكمل السباق في المركز الـ 13 في النهاية.

وقال هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل أنذ خطأ التصفيات "كان خطأً غبيًا"، لكنّه مزح بأنّه "لا يُمكن جعله أصغر ممّا هو عليه".

وقال: "تحدّثت إليه وكان محبطًا بعض الشيء".

وأضاف: "تمتّع بسيارة سريعة قادرة على بلوغ القسم الثالث بالفعل. قدّم أوقاتًا سريعة في المقاط خلال لفّته الأولى. لكن ليس من المجدي تسجيل أزمنة رائعة هناك. كانت ثقته مفرطة".

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فيتيل "لا يؤنب نفسه" حيال معاناة أستون مارتن في الفورمولا واحد

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