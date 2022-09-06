ألفا تاوري تنفي نظريات المؤامرة وتدافع عن شميتز بعد سباق هولندا

بدأت التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التأثير الذي تسبب به نظام سيارة الأمان الافتراضية على السباق، بحيث صبّ ذلك لمصلحة ماكس فيرستابن على حساب ثنائي مرسيدس، لويس هاميلتون وجورج راسل.

ونتيجة لذلك باتت هانا شميتز مديرة الاستراتيجيات لدى ريد بُل ضحيّة لاتهامات استهدفتها شخصياً على الإنترنت.

وبدأت الدراما بعد خروج تسونودا من وقفة الصيانة، حيث اشتبه بأن أحد الإطارات غير مثبت تماماً.

وطلب منه فريقه التوقف على الحلبة في مكان آمن، وأثناء قيامه بذلك أطفأ محرك سيارته استعداداً للخروج منها.

لكن بيانات الفريق أشارت إلى أن وقفة الصيانة سارت وفق المطلوب وأن الإطارات مثبتة جيداً، لذا طُلب منه إعادة تشغيل السيارة والعودة للمنصة لوضع إطارات جديدة.

وعندما توقف على المسار قام بفك حزام الأمان استعداداً للخروج، ومن ثم اضطر لشدّه مجدداً في وقفة صيانة إضافية، ما تسبب بلفت انتباه الحكام.

وحالما ترك منصة الصيانة، أوضح تسونودا أنه ما زال يشعر بوجود مشكلة ما، مشيراً إلى أن المشكلة قد يكون لها علاقة بانزلاق السيارة. من ثم طُلب منه المواصلة بعيداً عن خط الصيانة للإبقاء على مخرج خط الحظائر مفتوحاً وإيجاد مكان لركن السيارة قبل إطفائها.

من ثم، تم تطبيق سيارة الأمان الافتراضية ما سمح لمتصدر السباق فيرستابن بالحصول على وقفة صيانة ثانية شبه مجانية تقريباً ليضع إطارات جديدة.

في هذه الأثناء خسر هاميلتون وراسل أفضلية كانت متوقعة لو سار السباق بشكل طبيعي، من دون توقف ثانٍ لهما.

وبينما بدا كل ذلك غريباً على شاشات التلفزة، لكن صور كاميرة السيارة والكلام بين السائق والفريق أظهرت ببساطة أنّ كلا الطرفين لم يكونا يدركان كيفية التعامل الأفضل لحل مشكلة السيارة.

هانا شميتز، مديرة قسم الاستراتيجيات لدى ريد بُل تصوير: ريد بُل

وقد نظر الحكام بالفعل في المسألة مباشرة بعد السباق، ولم يطلقوا أية حكم على تسونودا سوى عقوبة جراء فكّ حزام الأمان.

لكن التكهنات بوجود مؤامرة بين ريد بُل وألفا تاوري سرعان ما وجدت طريقها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مع إساءات مباشرة إلى شميتز.

وردّ فريق ألفا تاوري ببيان نفى فيه كل تلك التكهنات والنظريات ومدافعاً عن شميتز.

جاء فيه: "ببالغ الأسى قرأنا بعض التعليقات والإساءات الموجهة إلى فريقنا وكذلك إلى مديرة قسم الاستراتيجيات في ريد بُل، هانا شميتز".

وأكمل: "مثل هذه اللغة العدائية لا يمكن تقبلها، كما أن الاتهامات بوجود نوع من التلاعب، غير مقبولة على الإطلاق، وغير صحيحة وتقل بالكامل من احترامنا ومن احترام هانا".

وأردف البيان: "لطالما كنا ننافس بشكل مستقل كفريقين، وبشكل عادل وضمن أعلى مستويات الاحترام والأخلاق الرياضية".

واختتم: "يوكي تعرض لمشكلة لم يتمكن الفريق مباشرة من التأكد منها، ما كلفه التوقف على المسار. الإشارة إلى وجود أي سبب آخر بمثابة إهانة، وهو غير صحيح جملة وتفصيلاً".