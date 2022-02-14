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ألفا تاوري تكشف عن كسوة لونية جديدة لسيارة 2022

كشفت ألفا تاوري عن كسوتها اللونية المعدلة لسيارتها الجديدة 2022، ضمن فيديو مُحوسَب اليوم الاثنين.

ألفا تاوري تكشف عن كسوة لونية جديدة لسيارة 2022

لن يتم كشف السيارة للعلن حتى الأسبوع المقبل في القسم الأول من التجارب الشتوية الذي سيقام في برشلونة، إذ لن يقدم الفريق إلا نسخةً نموذجية ضمن عرض فيديو.

وبينما كانت التفاصيل التي ظهرت في الفيديو محدودة، لكن الفريق كشف عن التعديلات على كسوة السيارة اللونية، إضافة إلى بعض التغييرات العدائية في جانب هيكل السيارة.

وتعود ألفا تاوري في 2022 بعد أنجح مواسمها على الإطلاق في الفورمولا واحد خلال 2021، حين سجلت 142 نقطة إضافة لتحقيق المركز السادس في بطولة المصنعين.

وسيحافظ الفريق على تشكيلته المؤلفة من بيير غاسلي واليافع الياباني يوكي تسونودا، إضافة لاستعمال محرك هوندا تحت اسم جديد، لأن مزود المحركات الياباني ترك الفورمولا واحد نهاية الموسم الماضي.

وأكد غاسلي رغبته الكبيرة في تجربة السيارة الجديدة في أسرع وقت ممكن، حيث قال: "شهدت السيارة هذا العام تغييراً كبيراً، نظراً للقوانين الجديدة والتصميم المختلف كلياً، لذا اضطر الفريق للعمل من الصفر".

وتابع: "لن نعلم مستوى الأداء الفعلي حتى تطأ السيارة أرض الحلبة خلال التجارب الشتوية في برشلونة، لكنني أعتقد أنها تبدو رائعة وأنا متحمس جداً لبدء الموسم الجديد".

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من جهته، يأمل فرانز توست مدير الفريق أن تؤتي جهود الفريق ثمارها في 2022 بشكل أفضل من الموسم المنصرم.

فقال: "تملؤني الحماسة للكشف عن سيارتنا لموسم 2022".

وأكمل: "إنها حقبة جديدة تماماً في الفورمولا واحد، ونأمل أن تكون حزمتنا قوية جداً للبناء على نجاحات الموسم المنصرم. مرة أخرى، عملنا بشكل وثيق على تطوير السيارة وأعتقد أننا نجحنا بتقديم سيارة مميزة للغاية".

وكما هو الحال مع فريق ريد بُل الأساسي، فإن السيارة لن تحتوي على شعارات صريحة لـ هوندا، لكن شعار قسم هوندا للسباقات سيكون متواجداً.

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