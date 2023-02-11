ألفا تاوري تكشف عن كسوة سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد

كشف الفريق المتمركز في فاينزا عن ألوان سيارته الجديدة ضمن حدث استضافه مركز لينكولن ضمن أسبوع الموضة في نيويورك.

وتتضمن الكسوة المعدّلة الجديدة إبرازًا أكبر للون الأحمر من العام الماضي، والذي دفعت إليه صفقة الرعاية الجديدة مع "بي كاي ان أورلين".

وتعقيبًا على إطلاق الكسوة الجديدة في نيويورك، قال فرانز توست مدير الفريق: "كما نعلم، فإن الفورمولا واحد شهدت زيادة ضخمة في شعبيتها هنا بسبب وثائقي نتفلكس ووسائل التواصل الاجتماعي على مدار الأعوام القليلة الماضية".

وأضاف: "لذلك كان من المهم للغاية أن نواصل النموّ في ذلك السوق، ولهذا من دواعي سروري أن نطلق كسوة سيارتنا لموسم 2023 هنا اليوم في نيويورك لنظهر تقديرنا لجمهور الولايات المتحدة".

جديرٌ بالذكر أن ألفا تاوري تدخل هذا الموسم بعد موسم صعب للغاية في 2022، حيث حل الفريق في المركز التاسع في بطولة الصانعين بعدما أخفق في استغلال معظم الفرص التي سمحت بها القوانين الجديدة.

وتمثلت أكبر مشاكل الفريق في الافتقار لثبات الأداء مع السيارة، حيث تأخّر بيير غاسلي ويوكي تسونودا في الترتيب الهجومي لمعظم الموسم.

وبدت سيارة العام الماضي قوية على الحلبات البطيئة، لكنها عانت أكثر على الحلبات الأسرع عندما كانت الارتكازية مطلوبة بشكل كبير.

يُذكر أن ألفا تاوري تشارك هذا الموسم بتشكيلة متغيرة مع قدوم نيك دي فريز ليقود بجوار تسونودا، حيث وقع الفريق مع الهولندي بعد مشاركته المثيرة للإعجاب في جائزة إيطاليا الكبرى عندما شارك مكان أليكس ألبون مع ويليامز وحل بالمركز التاسع.

سيارة ألفا تاوري أيه تي 04 تصوير: محتوى ريد بُل