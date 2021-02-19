ألفا تاوري تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2021 في الفورمولا واحد

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
29 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
51 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
71 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
85 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
99 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
106 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
120 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
127 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
141 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
155 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
183 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
190 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
197 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
211 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
218 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
225 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
239 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
246 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
254 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
270 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
282 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
291 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / ريكاردو: وفاة "البطل" إيرنهارت أثّرت عليّ بشكل هائل التالي / هوندا تشرح أبرز التغييرات في محرّكها لموسم 2021
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألفا تاوري تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2021 في الفورمولا واحد

كشفت ألفا تاوري عن مقاتلتها الجديدة "إيه.تي02" التي ستخوض بها غمار مجريات موسم 2021 المقبل من الفورمولا واحد.

المشاركات
التعليقات
ألفا تاوري تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2021 في الفورمولا واحد

ستخوض ألفا تاوري موسمها المقبل بعد موسم ناجح في 2020 شهدت فيه تحقيق الفوز بجائزة إيطاليا الكبرى مع سائقها بيير غاسلي.

وسيبقى الفرنسي ضمن صفوف الفريق لهذا الموسم، لكنه سيجاور زميلاً جديداً هو الناشئ يوكي تسونودا الذي سيترقى من بطولة الفورمولا 2 بديلاً عن الروسي دانييل كفيات.

وتعتبر السيارة الجديدة تطويراً على سابقتها، لكن مع حزمة انسيابية جديدة بهدف تحسين الأداء وذلك بعد التغييرات في القوانين الخاصة بهذا الجانب.

وكان جودي إيغينتون المدير التقني لدى الفريق قد أوضح أنه وبالرغم من انتقال أغلب أقسام الهيكل من العام الماضي إلى الحالي، لكنّ الحزمة بأكملها شهدت كثيراً من التحسينات.

فقال: "العمل على سيارة 2021 تجاوز مجرد التلاؤم مع التغييرات في القوانين".

وأكمل: "لقد تضمنت التغييرات جميع الأسطح الانسيابية تقريباً، إضافة إلى إعادة توضيب أقسام كبيرة أخرى، بعضها غير مرئي".

وأردف: "أمضينا الكثير من الوقت في العمل على تعويض الكسب الضائع في الانسيابية نتيجة تغييرات القوانين، مع مواصلة التركيز على التحسين والتطوير".

واسترسل: "ستتواصل هذه العملية خلال الموسم، مع فصلٍ في الموارد بين العمل على مشروعَي سيارتي 2021 و2022، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كليهما".

وكان الفريق قد استعمل مفتاحي التطوير المسموحين له من أجل تطوير أنف جديد للسيارة، إضافة إلى إعادة تصميم القسم الأمامي جهاز التعليق.

وستواصل ألفا تاوري استعمال محركات هوندا في الموسم الأخير للمصنع الياباني ضمن البطولة، بينما ستنتقل في الموسم المقبل لاستعمال وحدات طاقة ريد بُل.

غطاء سيارة ألفا تاوري

غطاء سيارة ألفا تاوري
1/14

الصورة من قبل: ألفا توري

ألفا تاوري "آي.تي02"

ألفا تاوري "آي.تي02"
2/14

ألفا تاوري إيه.تي02

ألفا تاوري إيه.تي02
3/14

الصورة من قبل: ألفا توري

ألفا تاوري "آي.تي02"

ألفا تاوري "آي.تي02"
4/14

الصورة من قبل: ألفا توري

ألفا تاوري "آي.تي02"

ألفا تاوري "آي.تي02"
5/14

الصورة من قبل: ألفا توري

ألفا تاوري "آي.تي02"

ألفا تاوري "آي.تي02"
6/14

الصورة من قبل: ألفا توري

ألفا تاوري "آي.تي02"

ألفا تاوري "آي.تي02"
7/14

الصورة من قبل: ألفا توري

ألفا تاوري "آي.تي02"

ألفا تاوري "آي.تي02"
8/14

الصورة من قبل: ألفا توري

ألفا تاوري "آي.تي02"

ألفا تاوري "آي.تي02"
9/14

الصورة من قبل: ألفا توري

ألفا تاوري "آي.تي02"

ألفا تاوري "آي.تي02"
10/14

الصورة من قبل: ألفا توري

ألفا تاوري "آي.تي02"

ألفا تاوري "آي.تي02"
11/14

الصورة من قبل: ألفا توري

ألفا تاوري "آي.تي02"

ألفا تاوري "آي.تي02"
12/14

الصورة من قبل: ألفا توري

ألفا تاوري "آي.تي02"

ألفا تاوري "آي.تي02"
13/14

الصورة من قبل: ألفا توري

ألفا تاوري "آي.تي02"

ألفا تاوري "آي.تي02"
14/14

الصورة من قبل: ألفا توري

ريكاردو: وفاة "البطل" إيرنهارت أثّرت عليّ بشكل هائل

المقال السابق

ريكاردو: وفاة "البطل" إيرنهارت أثّرت عليّ بشكل هائل

المقال التالي

هوندا تشرح أبرز التغييرات في محرّكها لموسم 2021

هوندا تشرح أبرز التغييرات في محرّكها لموسم 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق ألفا تاوري

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد

2
فورمولا 1

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي

3
فورمولا 1

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"

4
فورمولا 1

بثٌ مباشر: حدث الكشف عن سيارة ألفا روميو "سي41"

أحدث الأخبار
ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد
فورمولا 1

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"
فورمولا 1

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"

فاسور: فيراري ستستعيد "جزءًا كبيرًا" من فارق الطاقة
فورمولا 1

فاسور: فيراري ستستعيد "جزءًا كبيرًا" من فارق الطاقة

23س
ألبون: لا جدوى من "التحسّر" على خسارة مقعد ريد بُل
فورمولا 1

ألبون: لا جدوى من "التحسّر" على خسارة مقعد ريد بُل

22-02-2021
ألفا روميو استعملت مفتاحي التطوير في العمل على أنف ومقدمة سيارة 2021
فورمولا 1

ألفا روميو استعملت مفتاحي التطوير في العمل على أنف ومقدمة سيارة 2021

22-02-2021
أحدث ملفات الفيديو
ما الذي تنتظره مكلارين من موسم 2021 21:13
فورمولا 1
17-02-2021

ما الذي تنتظره مكلارين من موسم 2021

أولى طلعات ريكاردو ونوريس على متن سيارة مكلارين 2021 03:04
فورمولا 1
17-02-2021

أولى طلعات ريكاردو ونوريس على متن سيارة مكلارين 2021

أولى تجارب دانيال ريكاردو على متن سيارة مكلارين 2021 03:07
فورمولا 1
17-02-2021

أولى تجارب دانيال ريكاردو على متن سيارة مكلارين 2021

الطريق إلى 09:10
فورمولا 1
17-02-2021

الطريق إلى "دبليو12" مع جايمس: بناء سيارة فورمولا واحد جديدة

تشغيل محرك ألفا تاوري 2021 01:11
فورمولا 1
17-02-2021

تشغيل محرك ألفا تاوري 2021

More from
ألفا تاوري
ألفا تاوري تحدد موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2021
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألفا تاوري تحدد موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2021

ألفا تاوري: التطوير الانسيابي ما زال العامل الحاسم بالرغم من نظام مفاتيح التطوير
فورمولا 1 / أخبار

ألفا تاوري: التطوير الانسيابي ما زال العامل الحاسم بالرغم من نظام مفاتيح التطوير

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تجارب برشلونة في مارس برايم
فورمولا 1 / تحليل

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

الأكثر شعبية اليوم

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"

بثٌ مباشر: حدث الكشف عن سيارة ألفا روميو "سي41"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بثٌ مباشر: حدث الكشف عن سيارة ألفا روميو "سي41"

أحدث الأخبار

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"

فاسور: فيراري ستستعيد "جزءًا كبيرًا" من فارق الطاقة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فاسور: فيراري ستستعيد "جزءًا كبيرًا" من فارق الطاقة

ألبون: لا جدوى من "التحسّر" على خسارة مقعد ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبون: لا جدوى من "التحسّر" على خسارة مقعد ريد بُل

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.