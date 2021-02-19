ألفا تاوري تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2021 في الفورمولا واحد

ستخوض ألفا تاوري موسمها المقبل بعد موسم ناجح في 2020 شهدت فيه تحقيق الفوز بجائزة إيطاليا الكبرى مع سائقها بيير غاسلي.

وسيبقى الفرنسي ضمن صفوف الفريق لهذا الموسم، لكنه سيجاور زميلاً جديداً هو الناشئ يوكي تسونودا الذي سيترقى من بطولة الفورمولا 2 بديلاً عن الروسي دانييل كفيات.

وتعتبر السيارة الجديدة تطويراً على سابقتها، لكن مع حزمة انسيابية جديدة بهدف تحسين الأداء وذلك بعد التغييرات في القوانين الخاصة بهذا الجانب.

وكان جودي إيغينتون المدير التقني لدى الفريق قد أوضح أنه وبالرغم من انتقال أغلب أقسام الهيكل من العام الماضي إلى الحالي، لكنّ الحزمة بأكملها شهدت كثيراً من التحسينات.

فقال: "العمل على سيارة 2021 تجاوز مجرد التلاؤم مع التغييرات في القوانين".

وأكمل: "لقد تضمنت التغييرات جميع الأسطح الانسيابية تقريباً، إضافة إلى إعادة توضيب أقسام كبيرة أخرى، بعضها غير مرئي".

وأردف: "أمضينا الكثير من الوقت في العمل على تعويض الكسب الضائع في الانسيابية نتيجة تغييرات القوانين، مع مواصلة التركيز على التحسين والتطوير".

واسترسل: "ستتواصل هذه العملية خلال الموسم، مع فصلٍ في الموارد بين العمل على مشروعَي سيارتي 2021 و2022، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كليهما".

وكان الفريق قد استعمل مفتاحي التطوير المسموحين له من أجل تطوير أنف جديد للسيارة، إضافة إلى إعادة تصميم القسم الأمامي جهاز التعليق.

وستواصل ألفا تاوري استعمال محركات هوندا في الموسم الأخير للمصنع الياباني ضمن البطولة، بينما ستنتقل في الموسم المقبل لاستعمال وحدات طاقة ريد بُل.