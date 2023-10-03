ألفا تاوري تقلل من تكهنات مشاركتها بنسخة عن سيارة ريد بُل الحالية في موسم 2024

كجزء من عملية التغيير التي أجراها عملاق صناعة مشروبات الطاقة فيما يتعلق بفريق ألفا تاوري، باتت العلاقة أكثر قوة مع فريق ريد بُل الرئيسي وذلك بهدف رفع مستوى التنافسية تحت اسم وهوية جديدين.

وسيظهر هذا التحول عبر زيادة الموظفين المختصين في الانسيابية، وكذلك استعمال مزيد من القطع المشتركة مع سيارة ريد بُل لموسم 2024.

وخرجت تكهنات مفادها أن ألفا تاوري ستستعمل في موسم 2024، نسخة شبيهة بسيارة ريد بُل الحالية لموسم 2023.

لكن جودي إيغينتون المدير التقني لدى ألفا تاوري قلل من أهمية تلك التكهنات، مشيراً إلى أن القطع التي سيشترك فيها الفريقان لن تزيد عما كان عليه الحال سابقاً.

فقال: "منذ أن بدأنا التكامل في 2019، كانت القطع المشتركة مختلفة، وللعام المقبل ستكون مختلفة قليلاً كذلك".

وأكمل: "ستكون أكثر بقليل مقارنة بهذا الموسم. لكن مقارنة بالمواسم السابقة، ربما ستكون متماثلة".

وأردف: "في النهاية، حين تقوم بشراء القطع من المزوّد فيجب عليك الانتباه للميزانية. لكننا سنقوم بالاستفادة القصوى مما هو متاح لدينا".

ولا يرى إيغينتون أن هناك تغييرات كبيرة فيما يتعلق بسير هذه العملية.

فقال: "الفكرة أن هناك قوانين رياضية تقنية ومالية. وتريد إدارة ريد بُل الاستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة".

وأكمل: "نحن أقل تنافسية، والبعض يتساءل لماذا نحن لسنا سريعين بما يكفي، ما الذي نقوم به؟".

وتابع: "كنا تنافسيين منذ عامين وثلاثة، ولم يكن هناك حينها أية تساؤلات. إن كان الحل بأخذ بعض القطع من ريد بُل، فلا مشكلة في ذلك".

واسترسل: "نحن نعلم في أي اتجاه تطويري نريد السير فيه. نحن متحمسون إزاء ذلك. لكن هدفنا الأساسي هو التركيز على الانسيابية".

واختتم: "بالتالي سيكون الهيكل مختلفاً بشكل ملحوظ. وعلينا ببساطة العمل على إنجاح أهدافنا الموضوعة".