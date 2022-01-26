ألفا تاوري وألبين تعلنان موعد الكشف عن سيارتيهما لموسم 2022 في الفورمولا واحد

نشر الفريق المتمركز في فاينزا على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتم رفع النقاب عن سيارة "أيه.تي03" في يوم الاثنين الموافق 14 فبراير/شباط، لكنه لم يكشف عن أية تفاصيل إضافية متعلقة بحدث الإطلاق.

وبذلك تكون ألفا تاوري هي الفريق الخامس الذي يعلن موعد الكشف عن سيارته الجديدة، بعد مكلارين، أستون مارتن، مرسيدس وفيراري.

وبعد تواجدها بالمركز السادس في بطولة الصانعين في الموسم الماضي، تأمُل ألفا تاوري أن تساهم تشكيلتها الثابتة المؤلفة من بيير غاسلي ويوكي تسونودا في تقدّمها في الترتيب هذا الموسم.

وكان غاسلي قد قدّم أحد أفضل المواسم في مسيرته في 2021، حيث تأهّل بانتظام ضمن العشرة الأوائل، بينما خاض تسونودا موسمًا متقلبًا أكثر، لكنه أكمله على نحوٍ قوي.

وبينما ستغادر هوندا التي كانت تزوّد ألفا تاوري بالمحركات ساحة الفورمولا واحد، لكن الفريق سيواصل اعتماد ذات وحدات الطاقة كالفريق الشقيق ريد بُل الذي يدير الآن قسمه الخاص للمحركات.

ألبين تعلن موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2022

بعد عدة ساعات من إعلان فريق ألفا تاوري موعد إطلاق سيارته لموسم 2022 في الفورمولا واحد، أكدت ألبين كذلك موعد الكشف عن مقاتلتها للموسم الجديد.

ستكشف ألبين عن سيارتها في 21 فبراير/شباط، حيث نشرت فيديو قصيراً على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن الموعد.

حيث أكدت أن اسم السيارة سيكون "ايه522" وذلك تماشياً مع اسم سيارة الموسم الماضي الذي كان "ايه521".

وضمن أول موسم لها مع الاسم الجديد، قدمت ألبين نتائج متقلبة، بالرغم من أن إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو جمعا ما يكفي من النقاط للتفوق على ألفا تاوري ضمن معركة المركز الخامس ضمن ترتيب بطولة المصنعين.

وشهد الموسم الماضي كذلك أول فوز للفرنسي أوكون في المجر، وهو أول فوز لفريق إنستون منذ جائزة أستراليا الكبرى في 2013، مع كيمي رايكونن لصالح لوتس-رينو.

يشار إلى أن التجارب الشتوية الرسمية ما قبل الموسم ستنطلق من برشلونة في 23 فبراير.