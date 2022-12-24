ألفا تاوري تعلن عن موعد ومكان الكشف عن كسوة سيارتها لموسم 2023

ضمن منشور للفريق على وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت ألفا تاوري أنها سترفع النقاب عن سيارتها لموسم 2023 في الـ 11 من فبراير/شباط في مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك من خلال صورة حاسوبية لسيارتها مغطاة وموضوعة تحت جسر بروكلين الشهير.

ومن المرجّح أن تتنظر ألفا تاوري حتى أول أيام التجارب الشتوية في البحرين في الـ 23 من فبراير/شباط من أجل الإطلاق الرسمي لسيارتها.

وتستعد ألفا تاوري لموسم 2023 بعد موسم صعب هذا العام أخفقت فيه في تحقيق التقدم المأمول مع القوانين الجديدة في البطولة.

وأكمل الفريق الموسم تاسعًا ضمن ترتيب الصانعين بعد أن واجه مشاكل عديدة كان أبرزها الافتقار للثبات في الأداء مع سيارته وسائقيه بيير غاسلي ويوكي تسونودا.

جديرٌ بالذكر أن نيك دي فريز سيحل مكان غاسلي لموسم 2023، وذلك بعد أن وقع الفريق مع الهولندي في أعقاب تأديته الأولى المثيرة للإعجاب في جائزة إيطاليا الكبرى عندما حل مكان أليكس ألبون مع فريق ويليامز مسجلًا المركز التاسع.