ألفا تاوري: تعريف الصانع في الفورمولا واحد بات "قديمًا"

تتعارض وجهة نظر النمساوي مع المناخ العام السائد الآن في بادوك البطولة، وذلك في أعقاب قضية النسخ الخاصة بريسينغ بوينت، في ظل تأكيد "فيا" رغبتها بأن تضمن التزام الفرق تمامًا بشرط تصميم الأجزاء المدرجة الخاصة بها.

ويرى توست أنّه ينبغي السماح لفريقه بالاستفادة بشكل أكبر من علاقته مع الشقيقة الكبرى ريد بُل، حيث يتشارك الفريقان الموارد من خلال منشأة ريد بُل التقنية للتصميم.

فقال: "رأيي الشخصي هو أنّه ينبغي أن تكون الفرق قادرة على شراء أجزاء أكثر بكثير من فريق آخر. لماذا؟ لأنه بالنسبة لي أرى بأن فلسفة أنه يجب على كل فريق أن يكون مُصنّعًا باتت قديمة".

وأكمل: "أعلم أن كل المتمسكين بالماضي يقولون: «ااه، يجب أن نكون مُصنّعًا، على كل فريق تصميم كلّ شيء بنفسه»، لكنّ السؤال هو، كيف يُمكنك تمويل كل شيء؟ وكل المهندسين يطرحون ذات السؤال".

وأضاف: "كوننا وصلنا إلى ذلك المستوى العالي في الجانب التقني، فإنّ الفرق الكبيرة تملك بنية تحتية مذهلة. لكن وإذا ما أراد فريق جديد دخول الفورمولا واحد - حتى الفرق نفسها المتواجدة في الفورمولا واحد وترغب بملاحقة الكبار - فسيكون الأمر صعبًا للغاية، وربما مستحيلًا".

وتابع: "الفريق ينفق الملايين، وأنا فقط أسأل، من أجل ماذا؟ لماذا يتعيّن على كل فريق أن يكون لديه نفق الهواء الخاص به، وكذلك اختبارات ميكانيكا الموائع الحسابية، ومن 500 إلى 600 موظّف؟".

وأكمل: "حسنًا، سقف النفقات قادم، لكن بالرغم من ذلك، وفي رأيي الشخصي، نحن ما نزال ننفق الكثير من المال، ولا سيّما الآن في ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعبة".

واسترسل: "هذا هو الوضع الحالي، بيد أنّني ما أزال أذكر عندما قدمنا إلى الفورمولا واحد مع تورو روسو وحظينا فقط بسيارة أقدم بعام من ريد بُل للتقنيات، وكان بوسعنا التسابق مع ثُلث المال الذي ننفقه الآن".

في المقابل، شكّك توست كذلك في خطة فيا لتقييد عملية نسخ السيارات من خلال الصور أو تقنيات "الهندسة العكسية" الأخرى.

فقال: "لا يُمكنك منع أن تلتقط الفرق صورًا للسيارات الأخرى. فهذه الممارسة قديمة قِدم الفورمولا واحد نفسها. وبالعودة إلى أقنية المكابح تلك، فإنّك بالطبّع لا تستطيع صنع صورٍ من داخل السيارة، من كل الأجزاء الصغيرة المكونة لأقنية المكابح، من على المسار".

واختتم: "هذا يعني أنّه يجب أن نحصل على هذه الأجزاء من أجل صنع هذه الصور وهذا هو السؤال الآن، هل ذلك قانوني أم لا، أو أنّك تنتهك حقوق الملكية الفكرية أم لا؟ لكنّ ذلك ليس في يدي قراره، حيث أعتقد بأنّ الإجابة ستكون لدى محكمة الاستئناف الدولية".