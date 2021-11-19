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ألفا تاوري تُشيد "بالتقدم الكبير" الذي حققه غاسلي في 2021

أشاد فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري بالتقدم الكبير الذي حققه سائقه بيير غاسلي في موسم 2021 للفورمولا واحد بعد 18 شهراً مع الفريق.

ألفا تاوري تُشيد "بالتقدم الكبير" الذي حققه غاسلي في 2021

بعد فشله في إكمال فترته مع فريق ريد بُل الأساسي، تمت إعادة غاسلي إلى الفريق الرديف ألفا تاوري بعد العطلة الصيفية لموسم 2019، حيث بقي مع الفريق منذ ذلك الحين.

وحالما استعاد ثقته بنفسه، بدأ الفرنسي بتقديم نتائج رائعة، توّجها بتحقيق الفوز في سباق جائزة إيطاليا الكبرى.

وواصل غاسلي التألق في 2021، حيث دفع لوحده تقريباً فريقه إلى المركز الخامس ضمن بطولة المصنعين.

حيث قال توست بعد جائزة البرازيل: "لطالما عمل بيير على رفع مستوى أدائه".

وأكمل: "لو قارناه الآن مع بداية الموسم، لوجدنا أنه حقق خطوة كبيرة إلى الأمام، سواء لناحية التعامل مع السيارة وفهم النواحي التقنية".

وتابع: "يقوم بتغيير الكثير من الأمور بعد الاجتماعات التقنية، ضمن أدائه في التصفيات. وهذا يُظهر مدى نضجه وفهمه للنواحي التقنية في السيارة".

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وبعد البرازيل، باتت ألبين وألفا تاوري متعادلتين في النقاط مع 112 لكل منهما. ويعي توست أن سيارة فريقه تبدو أسرع حالياً، لكنه أشار إلى أن سباقاً واحداً قد يغير كل شيء.

فقال: "ضمن ظروف طبيعية، من المفترض أن نحسم المركز. برأيي، نحن نمتلك السيارة الأسرع".

وأكمل: "لدينا سائقان رائعان، والفريق يقوم بعمل جيد جداً. لكن لا أحد يدري ما قد يحصل. سباق واحد قد يغير كل شيء".

واختتم: "لذا، لا يمكن التسليم أبداً بأننا في المقدمة".

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