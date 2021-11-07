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ألفا تاوري: تسونودا لم يقم بأي أمر خاطئ في تصفيات المكسيك

قال فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري أنه لا يفهم سبب انتقاد ريد بُل لسائقه يوكي تسونودا في تصفيات جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد.

ألفا تاوري: تسونودا لم يقم بأي أمر خاطئ في تصفيات المكسيك

تلقى تسونودا انتقادات كبيرة من قبل سائقي ريد بُل وإدارة الفريق بعد أن خرج عن المسار في المراحل الأخيرة من القسم الثالث لتصفيات المكسيك، حيث تلقى اللوم على تخريبه آخر لفات سيرجيو بيريز وماكس فيرشتابن.

لكن توست أشار إلى أن تسونودا لم يقم بأي أمر خاطئ على الإطلاق، مشيراً لحقّ الياباني اليافع بالخروج عن المسار لإفساح المجال أمام السيارات السريعة خلفه.

فقال: "أنا وبكل تأكيد لا أفهم سبب خروج بيريز عن المسار كذلك. خرج يوكي عن المسار كما يفعل جميع السائقين في التصفيات لضمان عدم التأثير على لفات السائقين خلفهم والذين يقودون ضمن لفاتهم السريعة".

وتابع: "لم يكن ضمن لفة سريعة. الأمر بهذه البساطة. لذا، لا أفهم حقاً سبب كل ذلك اللوم".

وأوضح تود أن تسونودا كان يعي تماماً وجود سيارات سريعة خلفه، وأنه قرر التنحي والخروج عن المسار كأفضل حلّ.

فقال: "قلنا له على اللاسلكي أن سيارتي ريد بُل خلفه، لذا خرج عن المسار كي يتمكنا من المرور بسهولة. بيريز لحقه. وذلك ليس خطأ يوكي".

وتابع: "لم يرتكب خطأ، بل قام بذلك عن عمد. قلنا له أن بيريز خلفه لذا تنحى وخرج عن المسار متعمداً كي لا يعيقه أو يبقى أمامه".

وبينما سينطلق تسونودا من آخر الترتيب نظراً لتلقيه عقوبة تبديل المحرك، لكن ألفا تاوري طلبت منه مواصلة العمل على التأهل إلى القسم الثالث كي يمنح زميله بيير غاسلي عامل السحب.

حيث قال تود: "لقد منح عامل السحب إلى بيير، الأمر بهذه البساطة. أردنا التواجد أمام (لاندو) نوريس".

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بالمقابل، بدا تسونودا متفاجئاً من سخط سائقي ريد بُل حيال ما قام به، مشيراً إلى أنه قام بوسعه للابتعاد عن طريقهما.

حيث كتب على قنواته في مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا مسرور من أدائي في تصفيات اليوم. لكن في نهاية المطاف، لم يكن بوسعي القيام بأي شيء لتفادي ما حصل".

واختتم: "في السباق سننافس على كل مركز ممكن".

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