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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألفا تاوري: تسونودا لديه "مستقبل مشرق للغاية" في الفورمولا واحد

قُبيل انطلاق موسم 2021 في الفورمولا واحد من البحرين في 28 مارس/أذار، تتوجّه أنظار المتابعين والإعلام نحو ثنائي هاس الناشئ ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين، بيد أنّ هنالك سائقًا ثالثًا صعد من الفورمولا 2 إلى الفئة الملكة لهذا الموسم، ولم يتلقّ ذات الاهتمام حتى الآن، وهو يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري الذي يحظى بثقة كبيرة من فريقه.

ألفا تاوري: تسونودا لديه "مستقبل مشرق للغاية" في الفورمولا واحد

تسونودا ليس فقط أوّل سائق فورمولا واحد يولد في الألفية الحالية (وعليه فهو أصغر الثلاثي الناشئ سنًا)، لكنّه في نظر مدراء ريد بُل كذلك أكثر سائق ياباني واعد شهده عالم الجائزة الكبرى، والذي بمقدوره بسهولة مقارعة شوماخر ومازيبين.

وقد تمّ "نوعًا ما تجاهل" تسونودا في الإعلام، الأمر الذي أشار له بالفعل هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث قال: "إنّه سائق الفورمولا 2 الوحيد الذي تواجد بانتظام ضمن الخمسة الأوائل في كل سباق. إذ أنّ المشاكل التقنية وبضع حوادث هي التي حرمته لقب البطولة في موسمه الأوّل كذلك".

من جهته، أشاد فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري بسائقه الجديد قائلًا: "بالنسبة لي، فإنّ يوكي هو أحد أسرع الناشئين على الإطلاق في اعتلاء سلم رياضة السيارات، كما أنّه لم يكن ناشئ العام من فراغ، إذ كان الأكثر نجاحًا".

وأضاف: "أنا معجب جدًا بسرعة تعلّمه. عندما نخبره بأمر ما، يقوم بتطبيقه على الفور. لا يتطلّب ذلك وقتًا معه. وتلك علامة على سائق قوي للغاية من الناحية الذهنية ويدرك كذلك ما يمنحه له الفريق وكيف يستغله على النحو الأمثل ليكون أسرع".

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يُشار إلى أنّ تسونودا قد فاز بسباقين رئيسيين وسباق واحد قصير في الموسم الماضي من الفورمولا 2، حيث يتفوق بفوز وحيد على صاحب اللقب شوماخر. لكنّه في النهاية جمع 200 نقطة متخلّفًا بـ 15 نقطة فقط عن غريمه.

وبالمقارنة، فقد حلّ مازيبين بالمركز الخامس في الترتيب برصيد 164 نقطة، وهنا تجب الإشارة كذلك إلى أنّه وبالنسبة للروسي والألماني كان ذلك موسمهما الثاني في البطولة، في حين كان الأول لتسونودا في الفورمولا 2.

جديرٌ بالذكر أنّ تسونودا قد أمضى العطلة الشتوية مع الفريق في فاينزا إثر الوضع الوبائي العالمي، حيث علّق توست على ذلك قائلًا: "بالطبّع منحنا ذلك الكثير من الوقت للتعامل معه وإعداده، حيث أمضى المهندسون الكثير من الساعات في شرح كل التفاصيل التقنية للسيارة، وكذلك عجلة القيادة، كي يُلمّ بالاختلافات والإعدادات".

واختتم: "إذا ما عملت سيارتنا على النحو الذي نرغبه ونتوقّعه، فإنّ يوكي سيتأقلم على الفور، حيث أنني واثق أنّه ومع الإمكانيات التي لديه وأظهرها حتى الآن، فإنّه سيحظى بمستقبل ناجح للغاية في الفورمولا واحد".

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