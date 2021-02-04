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ألفا تاوري تحدد موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2021

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ألفا تاوري تحدد موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2021

أعلنت ألفا تاوري أنها ستكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2021 في الفورمولا واحد، يوم 19 فبراير/شباط الجاري.

أكد فريق ألفا تاوري - تورو روسو سابقاً - موعد الكشف عن سيارته لموسم 2021، لكن من دون أي تفاصيل إضافية، وذلك عبر تغريدة على موقع تويتر.

وقدم الفريق موسماً ناجحاً للغاية في 2020 تكلل بتحقيق بيير غاسلي للفوز بسباق جائزة إيطاليا الكبرى.

ومع غاسلي، سينضم توكي تسونودا إلى الفريق في 2021، وذلك بعد موسم مثير للإعجاب للناشئ في الفورمولا 2.

 

وكان الفريق يجري تجارب مكثفة مؤخراً على متن سيارة بمواصفات قديمة، وذلك من أجل منح تسونودا فرصة جيدة للتأقلم معها بأسرع وقت ممكن.

واختبر الناشئ بالفعل السيارة في كل من ميزانو وإيمولا، وذلك قبل الجولة الافتتاحية للموسم في البحرين.

من جهته قال فرانز توست مدير الفريق: "نحن نصبح أقوى وأقوى في جميع النواحي، خاصة لناحية طريقة العمل على المسار".

وأكمل: "لدينا سائقان جيدان للغاية. بيير تحسن كثيراً. وقد وصل إلى مستوى جديد الآن، لذا لدينا تشكيلة ناجحة".

وتابع: "تبدو السيارة جيدة بالفعل. جلبت التحديثات الانسيابية أفضلية لنا. وكل هذه العوامل مجتمعة تشكل توليفة للنجاح".

وستواصل ألفا تاوري استعمال محركات هوندا لموسم المقبل، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد حيال هوية المصنع الذي ستتزود منه بالمحركات بدءاً من 2022.

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