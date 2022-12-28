ألفا تاوري تتوقع تحقيق تسونودا خطوة إلى الأمام في 2023

شهد موسم 2022 تحسنًا ملحوظًا بالمقارنة مع موسمه الأول مع الفريق، حيث تقلصت أخطاؤه وتمكن من غلق الفارق خلف زميله بيير غاسلي.

مع ذلك، كانت الأخطاء هي العام الذي حدّ من أداء الياباني صاحب الـ 22 عامًا، ولعل أبرزها كان حادثة اصطدامه مع زميله في سيلفرستون والذي كلّف ألفا تاوري نقاطًا ثمينة.

وبالرُغم التحسن الذي شهده أداؤه في 2022، إلا أن تسونودا بحاجة لإحراز خطوة أخرى إلى الأمام ليؤسس لكونه السائق القائد في الفريق في ظل قدوم نيك دي فريز الذي سيحل مكان غاسلي لموسم 2023.

"سيارتنا لم تكن جيدة بالقدر الكافي، واجهنا مشاكل مع التطوير، والتي تسبب بها سقف النفقات الذي ظننا بأننا تجاوزناه قبل أن تخبرنا فيا بأن ذلك ليس صحيحًا" قال توست.

وأضاف: "لكن معدل التطوير كان قد تراجع بالفعل، وعليه ظل الأداء تحت التوقعات".

وتابع: "يوكي تطوير بشكل جيد للغاية في الموسم الماضي، وكان قادرًا على تحسين أدائه وكان أسرع من بيير في حصص التصفيات الأخيرة".

وأكمل: " مقدر التقدم الذي ما يزال بوسعه تحقيقه في الموسم المُقبل يعتمد بشكل أساسي عليه هو فقط. لكنني أتوقع أن يخوض موسمًا قويًا في 2023".