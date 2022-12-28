ألفا تاوري تتوقع تحقيق تسونودا خطوة إلى الأمام في 2023
يرى فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري أن سائقه يوكي تسونودا من المتوقّع أن يحرز خطوة إلى الأمام ضمن موسمه الثالث مع الفريق في 2023.
شهد موسم 2022 تحسنًا ملحوظًا بالمقارنة مع موسمه الأول مع الفريق، حيث تقلصت أخطاؤه وتمكن من غلق الفارق خلف زميله بيير غاسلي.
مع ذلك، كانت الأخطاء هي العام الذي حدّ من أداء الياباني صاحب الـ 22 عامًا، ولعل أبرزها كان حادثة اصطدامه مع زميله في سيلفرستون والذي كلّف ألفا تاوري نقاطًا ثمينة.
وبالرُغم التحسن الذي شهده أداؤه في 2022، إلا أن تسونودا بحاجة لإحراز خطوة أخرى إلى الأمام ليؤسس لكونه السائق القائد في الفريق في ظل قدوم نيك دي فريز الذي سيحل مكان غاسلي لموسم 2023.
"سيارتنا لم تكن جيدة بالقدر الكافي، واجهنا مشاكل مع التطوير، والتي تسبب بها سقف النفقات الذي ظننا بأننا تجاوزناه قبل أن تخبرنا فيا بأن ذلك ليس صحيحًا" قال توست.
وأضاف: "لكن معدل التطوير كان قد تراجع بالفعل، وعليه ظل الأداء تحت التوقعات".
وتابع: "يوكي تطوير بشكل جيد للغاية في الموسم الماضي، وكان قادرًا على تحسين أدائه وكان أسرع من بيير في حصص التصفيات الأخيرة".
وأكمل: " مقدر التقدم الذي ما يزال بوسعه تحقيقه في الموسم المُقبل يعتمد بشكل أساسي عليه هو فقط. لكنني أتوقع أن يخوض موسمًا قويًا في 2023".
غاسلي: موسم 2022 كان بعيدًا للغاية عن توقّعات ألفا تاوري
ألونسو: مشاكل الموثوقية لدى ألبين لا يمكن مقارنتها بفترة مكلارين-هوندا
أحدث الأخبار
دليل مراحل رالي داكار 2023 في المملكة العربيّة السعوديّة
تستضيف المملكة النسخة الرابعة على التوالي من منافسات رالي داكار الأسطوري الذي ستنطلق فعالياته نهاية هذا الأسبوع في جدّة ضمن النسخة الـ 45 في تاريخه.
بورشه: لا مخاوف من تأثير "حرب التكنولوجيا" في لومان على فرص سيارة 963
يعتقد توماس لودنباخ مدير قسم رياضة السيارات بأنّ برنامج سيارة 963 في بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" ليس في مواجهة خطرٍ تنافسي نتيجة حرب الإنفاق المحتملة بين مختلف المصنّعين ضمن فئة "هايبركار" في لومان.
أوكون يشك بحاجة غاسلي للكثير من المساعدة من أجل التأقلم داخل صفوف ألبين
شكك إستيبان أوكون في حاجة زميله في بطولة العالم للفورمولا واحد بيير غاسلي للكثير من المساعدة من أجل التأقلم داخل صفوف ألبين، إذ يعتقد بأنه سيمثّل "ركيزة جيدة" للفريق في موسم 2023.
ويليامز اختارت عدم مواصلة برنامج التطوير في 2022 بعد اتّضاح حتميّة المركز العاشر
قال فريق ويليامز أنّه اختار عدم تمديد برنامج تطوير سيارته لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد عندما أصبح من الواضح أنّ الحلول في المركز الأخير ضمن بطولة الصانعين أمرٌ حتمي، لذا تمّ نقل تركيز وموارد الفريق نحو سيارة 2023.
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.