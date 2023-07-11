ألفا تاوري تتجه لاستبدال دي فريز لما تبقى من موسم 2023 في الفورمولا واحد

تصاعدت الضغوط مؤخراً على كاهل الهولندي بعد البداية الصعبة لموسمه مع الفريق الإيطالي.

وفيما عدا الناشئ لوغان سارجانت، لم ينجح دي فريز بتسجيل أية نقطة بعد حيث عانى لتقديم وتيرة تجاري زميله يوكي تسونودا.

وما زاد من صعوبة مهمته هو ضعف أداء سيارة ألفا تاوري، حيث يتذيل الفريق ترتيب بطولة المصنّعين مع نقطتين فقط.

ويبدو أن صبر هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات قد نفد بالفعل، حيث ألمح عدة مرات إلى أن مستقبل دي فريز مهدد بشكل كبير.

ووفقاً لعدة تقارير إعلامية من بينها De Telegraaf الهولندية، فإن ألفا تاوري قد قررت بالفعل استبدال دي فريز مباشرة مع جولة المجر المقبلة.

ولا يبدو أن هناك تأكيداً رسمياً بعد للبديل، حيث يعتبر دانيال ريكاردو السائق الثالث لدى ريد بُل وليام لاوسون ناشئ ريد بُل، المرشحين الأساسيين.

وعاد ريكاردو إلى عائلة ريد بُل كسائق ثالث هذا العام بعد خروجه من صفوف مكلارين قبل عام من انتهاء عقده.

حيث قرر صاحب الـ 34 عاماً أخذ استراحة لعام خارج الحلبات بعد فترة صعبة مع مكلارين، لكنه أكمل أول تجارب له على متن سيارة ريد بُل الحالية يوم الثلاثاء.

وكانت ألفا تاوري قد لمحت بإمكانية ترقية لاوسون، خاصة مع أدائه المتميز في سوبر فورمولا اليابانية هذا العام، لكن فرانز توست مدير الفريق اقترح اسم ريكاردو في حال لم يكن أي من ناشئي الفريق مستعداً للترقية.

وكان دي فريز قد أثار إعجاب ماركو وألفا تاوري حين حل تاسعاً في أول سباق فورمولا واحد له العام الماضي في إيطاليا حين قاد بديلاً عن أليكسندر ألبون مع ويليامز.

وهذا ما أدى إلى محادثات مع ماركو ليوقع عقداً لهذا الموسم كسائق مع ألفا تاوري لكنه لم يحصل إلا على عشرة سباقات لإثبات نفسه.

يشار إلى أن دي فريز حقق لقب بطولة الفورمولا 2 في 2019 وكذلك لقب بطولة الفورمولا إي الكهربائية مع مرسيدس لموسم 2020-21، كما كان سائق المحاكاة لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد.

ولم يعلق أي من دي فريز أو ريد بُل على هذه المسألة حين تواصل معهما موقعنا "موتورسبورت.كوم".